Alemannia spielt nur Remis bei Putzbrunn

Der FC Alemannia mit starker Reaktion auf das vergangene Spiel. Leider belohnt sich die Zimpfer Elf nicht für eine sehr gute Leistung bei Putzbrunn. Am Ende werden sie auch noch um ein reguläres Tor gebracht.

Angekommen in Putzbrunn schon die erste fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters. Während ein Platz mit perfektem Fluchtlicht zur Verfügung stand, wurde das Spiel vom Unparteiischen jedoch auf einem Nebenplatz mit massiv eingeschränkter Sicht angepfiffen. Seis drum. Die Spieler des FCA nahmen die Gegebenheiten perfekt an und belohnten sich bereits in der 6. Minute mit dem 1:0. Schön vorgetragener Angriff über den linken Flügel, vollendete Sauter freistehend zur Führung.

Nach circa einer halben Stunde, der nächste Auftritt des Schiedsrichters. Der frustrierte Lukas Grötzki, welcher im gesamten Spiel zu keiner einzigen nennenswerten Situation kam, tritt gegen Gegenspieler Ruhfass ohne Chance auf Ball nach. O-Ton des Unparteiischen nach dem Spiel: " Es ist ein klarer Tritt und per Definition Rot, aber das Spiel war nicht hitzig, daher kann er da kein rot geben. In Spielminute 80 hätte er rot gegeben." Haben wir alle wieder mal was dazu gelernt.

Völlig losgelöst davon hätte sich der FC Alemannia jedoch zu diesem Zeitpunkt längst mit dem zweiten Tor belohnen müssen. Durch die Tatsache, dass Putzbrunns Flügel Grötzki und Valbert jegliches Defensivspiel kategorisch ablehnen, hatte der FCA einige weitere Chancen über die Flügel zum Erfolg zu kommen. Entweder scheiterte man mal wieder am Gehäuse oder am eigenen Abschluss. Kurz vor der Halbzeit wackelte die leider viel zu niedrig ausfallende Pausenführung nochmal. Nach einer Ecke parierte Hennecke glänzend einen Kopfball der Putzbrunner.

Der zweite Durchgang startete ähnlich fulminant durch die Gäste. Weitere Hereingaben über den Flügel wurden teils fahrlässig vorm Tor vergeben. So kam es wie es kommen musste. Putzbrunn zeigte innerhalb 10 Minuten ihre definitiv vorhandene Klasse auf. Beim Ausgleich bedient Süß den durchstartenden Böck nach schönem Doppelpass und zur 2:1 Führung ein PingPong Tor ganz nach dem Verlauf der gesamten FCA Saison bisher. Flanke Grötzki, geblockt, springt Valbert vor die Füße, der schießt und mehrfach abgefälscht landet der Ball vor Mempel, der nur noch einschieben muss. Aus einem möglichen 0:4 mach 2:1 für Putzbrunn. Unglaublich.

Aber an diesem Tag sollten die Alemannen nicht aufstecken. Nachdem Schlussmann Hennecke die mögliche Vorentscheidung gegen Valbert, nach Ausrutscher Atzinger, wirklich sensationell parierte, ging nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. Die eingewechselten Kuntscher, Hess und Sok zeigten sofort Wirkung und brachten neuen Schwung in die Offensive. So belohnten sich die Gäste postwendend mit dem 2:2 nach einem Standard. Ecke Atzinger, Wohlmuth nickt freistehend am langen Pfosten ein. Und sie wollten noch mehr.

Eine weitere Ecke durch Atzinger, landet Gönzcö vor dem Schlappen. Dieser mit einer Drehung und dem platzierten Abschluss zum 3:2 für die Alemannen. Der Jubel kannte keine Grenzen. Doch dann kam der wohl entscheidende Auftritt des Unparteiischen. Zur Überraschung aller auf dem Platz (Putzbrunn eingeschlossen), entscheidet Schiedsrichter Teschauer auf passives Abseits. Ohne Linienrichter und absolut unberechtigt (Videomaterial zeigt es deutlich) nimmt er den Alemannen wohl den Treffer zum 3:2 und vermutlich den verdienten Sieg. Das dieser Aktion noch 2 weitere 100%ige Torchancen des FCA folgten, die ungenutzt blieben, passte in den Abend. Endstand 2:2