Alemannia schließt knackiges Testspielwochende mit Sieg gegen BSC ab

Alemannia Aachen hat ein intensives Testspiel-Wochenende mit gemischten Ergebnissen abgeschlossen. Innerhalb von 24 Stunden absolvierte der Drittligist zwei Partien – am Freitagabend unterlag das Team von Trainer Benedetto Muzzicato dem niederländischen Zweitligisten Roda JC Kerkrade mit 0:2, am Samstagnachmittag folgte ein 1:0-Erfolg gegen den Regionalligisten Bonner SC.

Beim Gastspiel in Kerkrade präsentierten sich die Schwarz-Gelben zunächst spielfreudig und suchten früh den Weg zum gegnerischen Tor. Bereits in der 7. Minute setzte sich Fabio Torsiello im Strafraum durch, scheiterte jedoch am stark reagierenden Roda-Schlussmann Justin Treichel. Auch Bentley Baxter Bahn versuchte es wenig später mit einem Distanzschuss, der das Tor knapp verfehlte.

Nach dem Seitenwechsel brachte Muzzicato frische Kräfte, doch die erste Großchance vergaben erneut die Aachener, als Mika Hanraths knapp über das Tor schoss. In der Folge setzte sich Roda JC jedoch besser in Szene. In der 66. Minute nutzte Luca Maiorano einen langen Ball, lief frei auf den eingewechselten Tom Hendriks zu und traf per Lupfer zum 1:0.

Defensiv musste Aachen gegen den ambitionierten niederländischen Zweitligisten immer wieder auf der Hut sein. Jan Olschowsky im Tor der Alemannia war mehrfach gefordert, unter anderem gegen Iman Griffith (18.) und Anthony van den Hurk (19.), und hielt seine Mannschaft im Spiel. Kurz vor der Pause verpasste Jeremias Lorch nur knapp eine gefährliche Hereingabe von Lamar Yarbrough, sodass es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit ging.

Alemannia drückte anschließend auf den Ausgleich, doch weder Torsiello noch Sasa Strujic konnten ihre Chancen nutzen. Stattdessen sorgte Filip Janssen nach einem Steckpass in der 78. Minute für die Entscheidung. In der Schlussphase hätte Torsiello noch verkürzen können, doch erneut war Treichel zur Stelle. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage, die dennoch ordentliche Ansätze der Aachener offenbarte.

Knappes 1:0 gegen den Bonner SC

Nur einen Tag später trat die Alemannia erneut an – diesmal gegen den Bonner SC, der zur neuen Saison wieder in der Regionalliga West spielt. Die Müdigkeit nach dem Freitagsspiel war den Aachenern zu Beginn deutlich anzumerken. Bonn setzte die Gastgeber früh unter Druck und kam durch Adis Omerbasic zu zwei guten Gelegenheiten, die jedoch ungenutzt blieben.

Erst ab Mitte der ersten Halbzeit kam die Alemannia besser ins Spiel. Die linke Seite um Sasa Strujic und Marc Richter sorgte für mehr Offensivgefahr. In der 23. Minute belohnten sich die Schwarz-Gelben: Richter flankte präzise auf Testspieler Joselpho Barnes, der per Kopf ins linke Eck zum 1:0 traf.

Bis zur Pause kontrollierte Aachen das Spiel, ohne weitere klare Chancen herauszuspielen. Bonn blieb aber durch Konter gefährlich, doch Joel da Silva rettete in der 42. Minute in höchster Not gegen Schlösser.

Nach dem Wechsel zeigte sich die Alemannia wacher und sicherer im Spielaufbau. Nils Winter bereitete in der 58. Minute die große Gelegenheit für Bahn vor, doch BSC-Keeper Kevin Birk parierte stark. In der Folge flachte die Partie merklich ab. Muzzicato nutzte die Möglichkeit, weitere Nachwuchsspieler zu testen, während Bonn ebenfalls durchwechselte.

Am Ende blieb es beim knappen 1:0-Sieg für die Alemannia, die damit den fünften Test der Vorbereitung erfolgreich gestaltete. Bereits am kommenden Samstag steht die nächste Partie an. Dann gastiert die Muzzicato-Elf beim belgischen Zweitligisten Patro Eisden Maasmechelen.