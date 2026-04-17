Alemannia Salzbergen verpasst Befreiungsschlag – 2:2 gegen Langen

„Auch wenn es das mittlerweile vierte Spiel in Folge ohne Niederlage und der Trend somit positiv ist, muss man in Summe resümieren, dass der Punkt zu wenig ist“, bilanzierte Salzbergens Coach Andre Meiners nach Abpfiff treffend.

In der 25. Minute folgte die folgerichtige Führung: Lukas Niemeyer traf hochverdient zum 1:0. Salzbergen hatte das Geschehen zu diesem Zeitpunkt klar im Griff und dominierte über weite Strecken der ersten 40 Minuten.

Die Gastgeber erwischten einen Auftakt nach Maß. Von Beginn an präsentierte sich Salzbergen griffig, zweikampfstark und zielstrebig. Bereits in der Anfangsphase erspielte sich die Alemannia gute Gelegenheiten durch Levin Leifeling und Laurens Kampen.

Umso bitterer war der Zeitpunkt des Ausgleichs. Mit ihrem ersten Angriff kamen die Gäste kurz vor der Pause zum 1:1 – ein Wirkungstreffer, der den Spielverlauf bis dahin auf den Kopf stellte. Statt mit einer Führung ging es nur mit einem Remis in die Kabinen.

Offener Schlagabtausch nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel knüpfte die Alemannia zunächst an die starke Phase an. Erneut war es Levin Leifeling, der die Führung auf dem Fuß hatte, doch der Gästekeeper verhinderte mit einem starken Reflex das 2:1.

Wenig später zeigte sich die Effizienz der Gäste: Mit einem der wenigen Konter ging Langen in der 61. Minute in Führung. Salzbergen lief erneut einem Rückstand hinterher – trotz spielerischer Überlegenheit.

Doch die Antwort folgte. Johannes Pieper traf 15 Minuten vor dem Ende zum 2:2 und stellte den Spielstand wieder auf Anfang. Die Schlussphase gehörte den Gastgebern, die weiterhin mehr investierten. Der eingewechselte Nick Schulten hatte die große Chance auf den Sieg, scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins am stark reagierenden Gästetorwart.

Fünf Minuten vor Schluss bewahrte Alex Mülder sein Team zudem vor einer möglichen Niederlage, als er einen sehenswerten Abschluss von Markus Raming-Freesen stark parierte. So blieb es bei einem Remis, das in beide Richtungen hätte kippen können.

Zwischen Enttäuschung und Zuversicht

„Insgesamt war erneut mehr drin als der Punkt, es hätte aber final auch in die andere Richtung kippen können“, ordnete Meiners das Geschehen ein. „Jeder Punkt kann noch wichtig sein, aber vom Spielverlauf ist dieser eher enttäuschend und nicht der erhoffte Befreiungsschlag.“

Mit Blick auf die Tabellensituation – Salzbergen rangiert weiterhin im unteren Drittel – bleibt der Druck bestehen. Dennoch ist die Entwicklung spürbar. „Aber die Mannschaft lebt. Es fehlt ein wenig das Spielglück, wie es so oft ist, wenn man unten drin steht. Wir werden aber die Situation annehmen wie sie ist und weiter um jeden Punkt kämpfen“, so Meiners.

Ein Punkt, der Mut macht – aber einer, der sich nach diesem Spielverlauf nicht wie ein echter Schritt aus der Gefahrenzone anfühlt.