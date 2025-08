Alemannia reist mit dünner Personaldecke nach Osnabrück

Wiedersehen: Kwasi Wriedt kehrt mit Alemannia Aachen an die Bremer Brücke zurück – Foto: Gerhard Hannappel

Mit Spannung erwartet die 3. Liga ihren Auftakt in die Spielzeit 2025/26 – und das direkt mit einem traditionsreichen Duell. Am Samstag (14 Uhr) empfängt der VfL Osnabrück den TSV Alemannia Aachen an der Bremer Brücke. Beide Vereine blicken auf bewegte Sommermonate zurück und streben zum Saisonbeginn nach einem erfolgreichen Start. Während Osnabrück vor heimischer Kulisse die drei Punkte fest im Blick hat, reisen die Aachener mit erheblichen Personalsorgen, aber auch mit einer großen Portion Entschlossenheit an.

Osnabrück: Ausgeglichene Vorbereitung, positive Grundstimmung Für den VfL Osnabrück endet am Samstag eine intensive Vorbereitung. Cheftrainer Timo Schultz blickt auf eine gemischte Testspielphase mit zwei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen zurück. „Wir spielen zu Hause in unserem Stadion, es ist also pure Vorfreude und es wird auch Zeit. Fünf Wochen Vorbereitung sind lang genug, jetzt darf’s auch gerne um Punkte gehen“, wird der 47-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert.

Im XXL-Test gegen den Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel (0:1) präsentierte sich der VfL trotz der Niederlage defensiv kompakt – ein Bereich, in dem Schultz seine Mannschaft derzeit besonders stabil sieht: „Wir werden glaub ich gerade defensiv eine sehr stabile Mannschaft haben, die sehr kompakt stehen wird.“ Verbesserungsbedarf erkennt er noch im Angriffsspiel: „Nach vorne haben wir noch Luft, das haben wir zuletzt auch in den Testspielen gesehen.“ Dennoch vertraut Schultz auf die Leistungsfähigkeit seiner Elf und erwartet gegen die Alemannia einen „Kampf auf Augenhöhe und hoffentlich mit dem besseren Ende für uns“. Personell sieht es beim VfL vor dem Saisonstart gut aus. Mit Ausnahme von Ismail Badjie, der unter der Woche nur eingeschränkt trainierte, sind alle Spieler einsatzfähig. Der Heimbereich der Bremer Brücke ist nahezu ausverkauft – das Osnabrücker Publikum wird den Saisonauftakt erneut zu einem Heimspiel mit besonderem Flair machen.