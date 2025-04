Alemannia Pfalzdorf hat deutlich verloren. – Foto: Pascal Derks

Alemannia Pfalzdorf zittert weiter Der abstiegsbedrohte Bezirksligist geht bei der DJK Twisteden leer aus. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Twisteden Pfalzdorf

Alemannia Pfalzdorf hat am Donnerstagabend die Chance verpasst, sich ein wenig Luft im Abstiegskampf der Bezirksliga zu verschaffen. Der Tabellendreizehnte, den aktuell nur ein Zähler von Relegationsplatz 15 trennt, verlor sein Auswärtsspiel bei der DJK Twisteden deutlich mit 1:4 (1:2). Am Ende war es eine vermeidbare Niederlage. Denn die Gäste waren in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft. Genauso sah es auch Gilbert Wehmen, der Sportliche Leiter von Alemannia Pfalzdorf. „Da war mehr drin, gerade in der ersten Halbzeit. Die DJK Twisteden wusste wahrscheinlich selbst nicht so genau, wie sie zur Halbzeit führen konnte.“

Do., 17.04.2025, 20:00 Uhr DJK Twisteden Twisteden Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf 4 1 Abpfiff Zur Wahrheit gehört jedoch auch: Zweimal machte das Team von Trainer Thomas Erkens der DJK auch Geschenke. „Wir haben ihnen zweimal den Ball in die Füße gespielt. Daraus machen sie dann zwei Tore“, sagte Wehmen. Profiteur war in beiden Fällen Torben Schellenberg, der erst das 1:0 (4.) und dann das 2:1 (41.) erzielte. Zwischenzeitlich hatte Luca Stratemann (22.) einen Eckball von Tim Helmus zum Ausgleich für die DJK per Kopf ins Tor befördert.

Nach dem Seitenwechsel lief für die Gäste jedoch nicht mehr viel zusammen. Erst scheiterte Cem Artas mit einem Foulelfmeter am stark parierenden Jakob Thielen (66.), dann brachte Tom Cappel den Gastgeber mit seinem Treffer zum 3:1 (69.) dem Heimsieg näher. In der Schlussphase schnürte auch er einen Doppelpack und machte den Heimsieg per Foulelfmeter (85.) perfekt. Dadurch zog Cappel mit dem bisher allein Führenden in der Torjägerliste gleich. Ferdi Acar (TuS Asterlagen) und Cappel haben nun jeweils 22 Treffer auf ihrem Konto. Darüber freute sich sicher auch DJK-Coach Marcel te Nyenhuis. „In Durchgang zwei hatten wir das nötige Spielglück und einen guten Torwart. Nach dem 4:1 war die Partie entschieden. Am Ende ist der Sieg über 90 Minuten gesehen verdient“, sagte der Trainer.