Alemannia Pfalzdorf stürmt zum Klassenerhalt. – Foto: Marcel Eichholz

Alemannia Pfalzdorf zittert sich zum Klassenerhalt - VfB in Relegation Alemannia Pfalzdorf hat es geschafft und die Klasse in der Bezirksliga gehalten. Für den VfB Uerdingen geht es nun in der Abstiegsrelegation gegen Ratingen 04/19 II. Verlinkte Inhalte Abstieg-Bezirksliga VfB Uerding. Pfalzdorf

Jubel auf der einen, lange Gesichter auf der anderen Seite. Nach 90 intensiven Minuten mit unzähligen leichtfertig vergebenen Großchancen setzte sich Alemannia Pfalzdorf im dritten Spiel der Entscheidungsrunde mit 2:1 gegen den VfB Uerdingen durch. Damit spielt die Alemannia auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga, wie auch der TSV Bockum. Für Uerdingen gibt es noch eine letzte Chance auf den Klassenerhalt, denn in der Abstiegsrelegation wartet nun Ratingen 04/19 II.

Gleich von Beginn an übernahmen die Hausherren die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits nach sechs Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal in den Maschen, der Treffer von Christian Emmers wurde jedoch aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gegeben - eine denkbar knappe Entscheidung. Nicht weniger knapp war es wenig später, als Martin Koenen in Szene gesetzt wurde. Er kam jedoch einen Schritt zu spät, sodass Uerdingens Keeper die Situation klären konnte (20.). Kurz darauf verzeichneten auch die Gäste ihre erste gute Torchance. Lukas Steuten scheiterte jedoch am VfB-Schnapper (24.).

Als die Partie etwas verflachte, sorgte Uerdingens Ibrahim Bozkurz für den nächsten Hallo-Wach-Moment. Nach einer Ecke kam der Ball genau auf seine Stirn, sein Kopfball ging mit viel Wucht aber nur an den Querbalken (36.). Kurz vor der Pause ging dann Pfalzdorf in Führung. Ein exakt abgepasster Pass in den Lauf von Nick Helmus leitete den Konter ein, im Strafraum kam der Ball über Umwege noch zu Dominik Saat, der aus kurzer Entfernung sicher einschieben konnte (44.). Die Fahne blieb trotz vehementer Proteste der VfB-Bank unten und der Treffer zählte. Damit war noch immer nicht Schluss. In der dritten Minute der Nachspielzeit konnte Luca Rene Stratemann aus kurzer Entfernung Kevin Lehmann nicht überwinden. Pfalzdorf betreibt Chancenwucher