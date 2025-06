Pfalzdorf braucht Tore. – Foto: Ralph Görtz

Alemannia Pfalzdorf will die Saison endlich beenden Die Mannschaft von Trainer Thomas Erkens hat am Mittwochabend den VfB Uerdingen zu Gast. Dabei droht die Gefahr, dass sich die Saison für das Team noch weiter in die Länge zieht.

Alemannia Pfalzdorf hat jetzt die zweite Chance, dafür zu sorgen, dass sich die Saison für den Bezirksligisten nicht endlos in die Länge zieht. Das Team von Trainer Thomas Erkens hat im letzten Spiel der Entscheidungsrunde in der Gruppe vier, in der die Mannschaft ermittelt wird, die in zwei Relegationsspielen auf Ratingen 04/19 II trifft, am Mittwochabend, 19.30 Uhr, den VfB Uerdingen im Heribert-Ramrath-Stadion zu Gast.

Und dabei geht auch das Schreckgespenst um, dass es weitere Entscheidungsspiele geben könnte, bevor der Ratinger Gegner feststeht. Das wäre der Fall, wenn sich die Alemannia und Uerdingen am Mittwoch mit 2:2 trennen. Dann wären Pfalzdorf und der TSV Krefeld Bockum, bei dem das Erkens-Team am Sonntag ein 1:1 erreicht hat, punkt- und torgleich. Die Alemannia wäre bei einem Sieg oder einem Unentschieden ab 3:3 aufwärts gerettet. Bei einer Niederlage, einem 0:0 oder 1:1 müsste sie in die Relegation. Damit die Alemannia am 18. Juni aber im Flieger nach Mallorca sitzen kann und nicht auf irgendeinem Fußballplatz noch um den Klassenerhalt kämpft, ist vor allem eines nötig: eine klare Steigerung in der Offensive. Denn die Alemannia hat es zu einem gehörigen Teil ihrer schlechten Chancenverwertung zu verdanken, dass für sie in der Saison 2024/25 immer noch nicht Abpfiff ist. Das Team verpasste aufgrund seiner Abschlussschwäche vor allem in der Hinrunde der regulären Spielzeit ein besseres Abschneiden. Und deshalb muss nun noch ordentlich gezittert werden. Keine Zweifel aufkommen lassen