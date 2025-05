Alemannia Pfalzdorf wartet mit Mannschaftsfahrt

Der Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf ist in weiser Voraussicht bei der Planung seiner Mannschaftsfahrt auf Nummer sicher gegangen. Das Team wird erst in der zweiten Juni-Hälfte auf Tour gehen. Am 18. Juni startet der Flieger nach Mallorca. „Das haben wir extra so geplant, weil wir ja in Erwägung ziehen mussten, dass wir nach der regulären Saison noch eine Relegation spielen müssen“, sagt Thomas Erkens, Trainer der Alemannia.

Wenn es damit mal getan ist. Denn weil das Torverhältnis oder der direkte Vergleich bei Punktgleichheit im Auf- und Abstiegskampf mittlerweile nicht mehr ausschlaggebend sind, könnte es sein, dass erst einmal in Entscheidungsspielen ermittelt werden muss, wer in der Relegation überhaupt ran muss. Es könnte also Geduld gefragt sein nach der regulären Saison, die am ersten Juni-Wochenende endet, bis alle Entscheidungen gefallen sind.

Doch Erkens hält den Beschluss des Verbandes für falsch, jetzt bei Punktgleichheit Entscheidungsspiele anzusetzen. „Es wäre besser, wenn der direkte Vergleich zählen würde. Das würde den Teams, die in eine Relegation müssen, auch mehr Planungssicherheit bei den Terminen geben“, sagt Erkens. Weil mögliche Entscheidungsspiele vor der eigentlichen Entscheidung erst gar nicht angesetzt werden müssten.

Plan ist, dass der Viertletzte der Bezirksliga-Gruppe vier – derzeit Alemannia Pfalzdorf – am Mittwoch, 4. Juni, 19.30 Uhr, erst Heimrecht gegen den Viertletzten der Gruppe eins hat. Das Rückspiel soll am Pfingstsonntag, 8. Juni, 15 Uhr, steigen. So hätte es der Verband gerne.

Doch nicht nur in der Gruppe vier, in der die Alemannia zwei Spieltage vor Schluss auf dem Relegationsplatz steht, aber auch der Tabellenzehnte SGE Bedburg-Hau noch nicht gerettet ist, drohen Entscheidungsspiele wegen Punktgleichheit. In der Gruppe eins sind die Teams auf den Rängen 13 bis 15 sogar punktgleich: der HSV Langenfeld, der SSV Berghausen und Ratingen 04/19 II (alle 29). Wohl dem also, der erst später im Juni auf Mannschaftsfahrt gehen will.

Direkter Klassenerhalt auch noch im Spiel

Thomas Erkens und sein Co-Trainer Jürgen Zeegers haben sich noch nicht damit beschäftigt, wer die möglichen Gegner in der Relegation sein könnten. „Zum einen ist ja noch nicht absehbar, auf welches Team wir treffen könnten. Zum anderen sind wir nach wie vor optimistisch, dass wir die Relegation noch vermeiden können“, sagt Erkens. Zeegers macht dabei folgende Rechnung auf: „Wir werden unsere letzten beiden Spiele gewinnen und bleiben drin.“

Am kommenden Sonntag, 15.30 Uhr, hat die Alemannia (34 Zähler) erst einmal den TSV Krefeld-Bockum zu Gast, der drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Zum Abschluss tritt das Team beim TuS Xanten (38 Zähler) an. „Wir müssen Bockum schlagen und werden deshalb volles Risiko gehen. Denn wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir wohl in die Relegation müssen“, sagt Thomas Erkens.

Das ganze Zitterspiel hätte sich die Alemannia nach Ansicht ihres Trainers ersparen können. Doch sie zeigte in der Hinrunde nicht annähernd die Leistungen, die im zweiten Teil der Saison zur Regel geworden sind. Nur elf Zähler gewann die Mannschaft in der Hinrunde, 23 hat sie bereits im zweiten Teil der Saison geholt – besser sind nur fünf Teams in der Gruppe.

„Wir sind in der Rückrunde wesentlich stabiler, konstanter und in einigen Bereichen effizienter. Deshalb hatte ich gehofft, dass wir um dieses Herzschlagfinale herumkommen würden. Doch wir haben in der Rückrunde zu oft die Chance verpasst, in der Tabelle einen Satz nach oben machen“, sagt der Coach der Alemannia.

Jetzt ist die Mannschaft in den letzten beiden Spielen zum Siegen verdammt, wenn die Saison nicht in die Verlängerung gehen soll. Doch noch ist die Zuversicht in Pfalzdorf groß, dass die Dinge in den nächsten 180 Minuten schon geregelt werden können. „Wir sind gut drauf und müssen in den nächsten beiden Partien nun unsere Hausaufgaben machen“, sagt Co-Trainer Jürgen Zeegers.