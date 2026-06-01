Alemannia Pfalzdorf vergibt ersten Matchball zum Klassenerhalt

Entscheidung vertagt – zumindest für eine Woche: Alemannia Pfalzdorf hat am vorletzten Spieltag der Bezirksliga die Chance verpasst, den direkten Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Auswärts bei Verfolger SV 08/29 Friedrichsfeld kassierte das Team eine deutliche 1:5 (1:4)-Pleite. Die Folge: Vor dem letzten Spieltag stehen nun vier Teams bei exakt 40 Punkten – die Sportfreunde Lowick, der TuS Stenern, Alemannia Pfalzdorf und eben der SV Friedrichsfeld. Der Showdown in der Gruppe 4 am kommenden Wochenende ist damit perfekt.
Der SC Westfalia Anholt (37 Punkte), der aktuell Relegationsplatz 15 belegt, kann am letzten Spieltag mit einem Erfolg bei Absteiger Viktoria Goch II ebenfalls noch nachziehen. Bei Punktgleichheit zweier Teams entscheidet zunächst der direkte Vergleich über die Platzierung. Sollten mehrere Mannschaften mit derselben Punktzahl für den Relegationsplatz infrage kommen, wird zusätzlich das Torverhältnis untereinander herangezogen.
Fest steht: Alemannia Pfalzdorf und Coach Raphael Erps reicht am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den TuS Stenern bereits ein Remis zum direkten Klassenerhalt. Etwaige Rechenspiele würden sich dann erübrigen. Das hätte auch am Sonntag schon der Fall sein können, doch nach einem frühen Treffer von Raphael Buch (3.) und zwei strittigen Foulelfmetern, die Eray Tuncel (15.) und Gianluca Gerome (19.) verwandelten, stand es bereits früh 0:3 aus Sicht der Alemannia.
Dominik Saat verkürzte zwar auf 1:3 (40.), doch Onur Baran (45.) und Tuncel (56.) legten für die Gastgeber noch zwei Treffer nach. „Wir sind nicht gut reingekommen und dann ist das Spiel so ein bisschen gegen uns gelaufen. Bei den Temperaturen wurde es dann schwierig für uns. Nun wollen wir nächste Woche die entscheidenden Punkte holen, um den Klassenerhalt zu sichern“, sagte Alemannia-Coach Raphael Erps.