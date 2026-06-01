Alemannia Pfalzdorf vergibt ersten Matchball zum Klassenerhalt

Fest steht: Alemannia Pfalzdorf und Coach Raphael Erps reicht am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den TuS Stenern bereits ein Remis zum direkten Klassenerhalt. Etwaige Rechenspiele würden sich dann erübrigen. Das hätte auch am Sonntag schon der Fall sein können, doch nach einem frühen Treffer von Raphael Buch (3.) und zwei strittigen Foulelfmetern, die Eray Tuncel (15.) und Gianluca Gerome (19.) verwandelten, stand es bereits früh 0:3 aus Sicht der Alemannia.

Dominik Saat verkürzte zwar auf 1:3 (40.), doch Onur Baran (45.) und Tuncel (56.) legten für die Gastgeber noch zwei Treffer nach. „Wir sind nicht gut reingekommen und dann ist das Spiel so ein bisschen gegen uns gelaufen. Bei den Temperaturen wurde es dann schwierig für uns. Nun wollen wir nächste Woche die entscheidenden Punkte holen, um den Klassenerhalt zu sichern“, sagte Alemannia-Coach Raphael Erps.