Alemannia Pfalzdorf sorgt für klare Verhältnisse im Abstiegskampf

War das bereits eine Art Vorentscheidung im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga? Alemannia Pfalzdorf hat am Samstag das Kellerduell gegen den Lokalrivalen Viktoria Goch II mit 3:0 (2:0) für sich entschieden und damit einen Befreiungsschlag gelandet. Wie verlief das richtungweisende Lokalduell.
Die Rahmenbedingungen hätten jedenfalls kaum besser sein können: Bei bestem Wetter hatten sich rekordverdächtige 450 Zuschauer im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion versammelt, um zu sehen, in welche Richtung das Pendel im Abstiegskampf ausschlägt.
Und früh zeichnete sich eine klare Tendenz ab. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase durfte der Anhang der Gastgeber in der zehnten Minute erstmals jubeln: Jamie Caspers verlängerte einen langen Ball per Kopf auf Dominik Saat, der per Direktabnahme zum 1:0 traf – ein Wirkungstreffer. Denn keine 60 Sekunden später legte die Alemannia nach. Christian Emmers fing den Ball im Gocher Spielaufbau ab, schaltete sofort um und setzte Jamie Caspers in Szene, der keine Mühe hatte, auf 2:0 (11.) zu erhöhen. „Damit haben wir der Viktoria bereits früh den Stecker gezogen. Sie haben sich davon nicht mehr erholt. Wir hätten vor der Pause auch noch das dritte Tor nachlegen können“, sagte Pfalzdorfs Trainer Raphael Erps, dessen Mannschaft mit nun 36 Punkten dem wieder voll im Rennen ist.
Das erledigte schließlich Nick Helmus, der in der 71. Minute sehenswert den 3:0-Endstand herstellte. Auf der anderen Seite hatte Marvin Gisberts die größte Gelegenheit für die Gocher. „Ein Anschlusstreffer wäre sehr wichtig für uns gewesen. So ein früher Doppelschlag macht etwas mit einer Mannschaft – egal ob in der Bezirksliga oder der Bundesliga“, sagte Viktoria-Coach Ernes Tiganj.
Sein Team steht vier Spieltage vor Schluss mit dem Rücken zur Wand. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits fünf Zähler. Die nächsten beiden Gegner: Der VfL Rhede und die Sportfreunde Broekhuysen. „Wir brauchen uns nichts vormachen, es wird jetzt richtig schwer. Aber solange der Klassenerhalt rechnerisch noch möglich ist, werden wir alles dafür tun“, sagte Ernes Tiganj.
Alemannia Pfalzdorf: Eckermann – Rothemel, Hoffmann (57. Köppe), Helmus, Emmers, Saat (65. Müller), Völpert (87. Hendricks), Caspers (73. Renkens), Voß, Schiefer, Mildenberger (14. Urbanek).
Viktoria Goch II: Thielen – Johnson (86. Vöckel), Schütz, Wurring (46. Gisberts), Bruns (75. Boyata), Alt, Preuß (65. Kürbs), Nafin, Barbara, Karabulut (75. Erkis), Miri.