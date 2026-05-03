Alemannia Pfalzdorf sorgt für klare Verhältnisse im Abstiegskampf

Pfalzdorf gewinnt das Derby. – Foto: Arno Wirths

War das bereits eine Art Vorentscheidung im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga? Alemannia Pfalzdorf hat am Samstag das Kellerduell gegen den Lokalrivalen Viktoria Goch II mit 3:0 (2:0) für sich entschieden und damit einen Befreiungsschlag gelandet. Wie verlief das richtungweisende Lokalduell.

Die Rahmenbedingungen hätten jedenfalls kaum besser sein können: Bei bestem Wetter hatten sich rekordverdächtige 450 Zuschauer im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion versammelt, um zu sehen, in welche Richtung das Pendel im Abstiegskampf ausschlägt.

Früher Doppelschlag sorgt für Vorentscheidung

Und früh zeichnete sich eine klare Tendenz ab. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase durfte der Anhang der Gastgeber in der zehnten Minute erstmals jubeln: Jamie Caspers verlängerte einen langen Ball per Kopf auf Dominik Saat, der per Direktabnahme zum 1:0 traf – ein Wirkungstreffer. Denn keine 60 Sekunden später legte die Alemannia nach. Christian Emmers fing den Ball im Gocher Spielaufbau ab, schaltete sofort um und setzte Jamie Caspers in Szene, der keine Mühe hatte, auf 2:0 (11.) zu erhöhen. „Damit haben wir der Viktoria bereits früh den Stecker gezogen. Sie haben sich davon nicht mehr erholt. Wir hätten vor der Pause auch noch das dritte Tor nachlegen können“, sagte Pfalzdorfs Trainer Raphael Erps, dessen Mannschaft mit nun 36 Punkten dem wieder voll im Rennen ist.