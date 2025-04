Alemannia Pfalzdorf sorgt für eine große Überraschung

Der gegen den Abstieg kämpfende Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf hat für die größte Überraschung des Spieltags gesorgt. Rund 200 Zuschauer verfolgten den 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten FC Neukirchen-Vluyn. Gleichzeitig sorgten die Pfalzdorfer dafür, dass der Vorsprung von Spitzenreiter Viktoria Goch nun auf 15 Punkte angewachsen ist. Am Freitag, 25. April, könnten die Gocher, die ein Spiel mehr ausgetragen haben als der FC Neukirchen-Vluyn, den Aufstieg mit einem Sieg im Top-Spiel gegen den Verfolger perfekt machen.

Der Erfolg für die Pfalzdorfer war letztlich auch hochverdient. Die Gäste waren mit den zwei Gegentreffern sogar noch gut bedient. Durch die drei Punkte bleiben die Alemannen weiter auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Sie starteten furios in die Partie und erspielten sich Chance um Chance. Eine nutzte Nick Helmus (21.), der sich nach einem langen Ball stark behauptet hatte, den Gäste-Keeper umkurvte und zum 1:0 einschob. Auch danach blieben die Gastgeber spielbestimmend und ließen wenig zu.

Stimmungsmacher für die kommenden Wochen

Kurz nach dem Wiederanpfiff legten die Pfalzdorfer das zweite Tor nach. Nach einer Flanke scheiterte Dominik Saat noch per Kopf am Gäste-Torwart, ehe Christian Emmers (54.) den Ball letztlich über die Linie drückte. In der Folge waren die Alemannen weiter auf dem Vormarsch, konnten aber keinen weiteren Treffer nachlegen.