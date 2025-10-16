Pfalzdorf-Coach Raphael Erps. – Foto: Stefan Klümpen

Alemannia Pfalzdorf siegt in Haldern Der Bezirksligist hat einen wichtigen 3:2-Auswärtserfolg beim SV Haldern eingefahren. Zwischenzeitlich führte das Team sogar mit 3:0. Reaktionen der Trainer.

Die Negativserie des SV Haldern in der Bezirksliga hält an. Gegen Alemannia Pfalzdorf unterlag das am späten mit 2:3 (0:2) und wartet nun seit sieben Spielen auf einen Sieg. Bereits jetzt stecken die Halderner im Abstiegskampf fest. Aufatmen können hingegen die Pfalzdorfer, die durch den knappen Erfolg den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle hergestellt haben.

„Wir standen gut und haben nichts anbrennen lassen. Deswegen haben wir auch nicht unverdient gewonnen“, sagte Alemannia-Trainer Raphael Erps nach dem Abpfiff. Bei Christian Böing, dem Coach des SV Haldern, war dagegen Tristesse angesagt. „In der Anfangsphase hatten wir zwei gute Möglichkeiten. Da hätten wir auch in Führung gehen können“, sagte er. „Uns fehlt aber auch das Spielglück. In manchen Situationen war der Gegner aber auch effizienter.“ Christian Böing musste gleich eine Vielzahl von Stammkräften ersetzen. „Wir treten jede Woche mit einer anderen Elf an. Aus dem Kader fallen zehn Spieler verletzt aus. Vor allem im Sturm trifft uns die Situation knüppelhart. Alle drei Angreifer sind verletzt und werden auch noch einige Zeit fehlen“, sagte Böing, der Matthias Bauhaus in der Offensive auflaufen ließ. Der einstige Torjäger des Bezirksligisten ist eigentlich als Trainer für die Reserve zuständig.

Haldern ohne Spielglück Aber der SV Haldern ging recht couragiert in die Partie und hatte in Durchgang eins etwas mehr vom Spiel. Doch es reichte lediglich zu zwei Gelegenheiten durch Jan Middendorf (8., 29.). In puncto Effektivität hatte aber die Alemannia die Nase weit vorne. In der 14. Minute ging ein Rettungsversuch von Halderns Robert Gissing im Strafraum daneben. Dominik van Ball nahm Maß, und von Gissings Oberschenkel schlug der Ball zum ersten Mal im Halderner Tor ein.