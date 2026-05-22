Alemannia Pfalzdorf setzt gerade positives Image aufs Spiel Trainerwechsel sind im Sport ein ganz normaler Vorgang. Aber der Pfalzdorfer Vorstand liefert mit der ungewöhnlichen Trennung von Raphael Erps gerade ein Lehrbeispiel dafür, wie es nicht gemacht werden sollte. von RP / Volker Himmelberg · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Pfalzdorf trennt sich von Trainer Erps – Foto: Arno Wirths

Auf die Idee muss man mal erst mal kommen. Da hat ein Verein einen Trainer, der alle Ziele erreicht. Erst führt er die zweite Mannschaft zum Aufstieg, anschließend die „Erste“ zum Klassenerhalt. Und dann wird er nach einer Mini-Krise von sechs sieglosen Spielen entlassen. So geschehen jetzt beim Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf.

Was die Verantwortlichen dazu bewogen hat, sich von Trainer Raphael Erps zu trennen, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Die „fehlende sportliche Weiterentwicklung“, die in der Mitteilung des Vereins zweimal genannt wird, ist nicht mehr als eine Worthülse. Diese Floskel wird gerne auch von Managern im Profibereich verwendet, die ihre Trainer mit dem Vorwurf vor die Tür setzen, den Marktwert der Kicker nicht gesteigert zu haben. Kaum Entwicklungspotenzial im Kader: Was steckt hinter der Entlassung? Ein Blick auf den aktuellen Kader der Alemannia zeigt, dass es da nicht so viel zu entwickeln gibt. Spielmacher Christian Emmers und die beiden Angreifer Nick Helmus und Luca Stratemann können an einem guten Tag den Unterschied machen. Der Rest lebt von der mannschaftlichen Geschlossenheit. Und das ist auch gut so.