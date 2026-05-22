Alemannia Pfalzdorf setzt gerade positives Image aufs Spiel

Auf die Idee muss man mal erst mal kommen. Da hat ein Verein einen Trainer, der alle Ziele erreicht. Erst führt er die zweite Mannschaft zum Aufstieg, anschließend die „Erste“ zum Klassenerhalt. Und dann wird er nach einer Mini-Krise von sechs sieglosen Spielen entlassen. So geschehen jetzt beim Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf.
Was die Verantwortlichen dazu bewogen hat, sich von Trainer Raphael Erps zu trennen, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Die „fehlende sportliche Weiterentwicklung“, die in der Mitteilung des Vereins zweimal genannt wird, ist nicht mehr als eine Worthülse. Diese Floskel wird gerne auch von Managern im Profibereich verwendet, die ihre Trainer mit dem Vorwurf vor die Tür setzen, den Marktwert der Kicker nicht gesteigert zu haben.
Ein Blick auf den aktuellen Kader der Alemannia zeigt, dass es da nicht so viel zu entwickeln gibt. Spielmacher Christian Emmers und die beiden Angreifer Nick Helmus und Luca Stratemann können an einem guten Tag den Unterschied machen. Der Rest lebt von der mannschaftlichen Geschlossenheit. Und das ist auch gut so.
Alemannia Pfalzdorf hat sich in den vergangenen Jahren als sympathischer Dorfverein im Kreis Kleve/Geldern etabliert, der entweder in der Kreisliga A ganz oben mitspielt oder in der Bezirksliga um den Klassenerhalt kämpft. Die Mannschaft ist traditionell immer für eine Überraschung gut – gerade auch im Pokalwettbewerb.
Der Verein bleibt auf dem Teppich, die Spieler geben alles, das Heribert-Ramrath-Stadion ist eine Festung. Dieses positive Image setzen die Verantwortlichen mit der Art und Weise der Entlassung von Raphael Erps gerade aufs Spiel. Gleichzeitig sieht sich der Nachfolger mit einer großen Erwartungshaltung konfrontiert. Klubs, die mit dem Status, den sie sich über Jahre erworben haben, nicht mehr zufrieden sind, erleben häufig eine Bauchlandung. Dafür gibt es Beispiele genug. Trainer und Mannschaft werden in Kürze den Klassenerhalt feiern – das ist alles andere als selbstverständlich. Wie ein Abstiegskandidat präsentiert sich die Alemannia gerade außerhalb des Platzes.