Alemannia Pfalzdorf schreibt den nächsten Fußball-Thriller

Doch nur fünf Minuten später war die Welt im Heribert-Ramrath-Stadion wieder in Ordnung. Mit zwei späten Toren hatte der Gastgeber ein denkwürdiges Spiel tatsächlich noch gedreht. Die Alemannia hat jetzt 30 Punkte auf dem Konto und sich zunächst einmal auf Relegationsplatz 15 verbessert. Davor liegt ein Trio mit jeweils 31 Zählern, selbst Platz elf ist nur zwei Punkte entfernt. Es ist also wieder alles offen im Kampf um den Klassenerhalt.