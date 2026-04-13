Alemannia Pfalzdorf schreibt den nächsten Fußball-Thriller

Das muss man sich einmal vorstellen. In der 85. Minute war Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf praktisch schon abgestiegen. Zu diesem Zeitpunkt lag die Mannschaft mit 1:2 gegen den SV Haldern zurück. Und eine Heimniederlage gegen den Tabellenletzten hätte wahrscheinlich die Moral für den Saisonendspurt gebrochen.
Doch nur fünf Minuten später war die Welt im Heribert-Ramrath-Stadion wieder in Ordnung. Mit zwei späten Toren hatte der Gastgeber ein denkwürdiges Spiel tatsächlich noch gedreht. Die Alemannia hat jetzt 30 Punkte auf dem Konto und sich zunächst einmal auf Relegationsplatz 15 verbessert. Davor liegt ein Trio mit jeweils 31 Zählern, selbst Platz elf ist nur zwei Punkte entfernt. Es ist also wieder alles offen im Kampf um den Klassenerhalt.
So lief der Thriller vor etwas mehr als 100 Zuschauern ab: Die Alemannia erwischte einen Blitzstart und ging durch Jamie Caspers bereits nach zwei Minuten in Führung. Der Gastgeber hatte das Geschehen im Griff, versäumte allerdings die Chance, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Das sollte sich kurz vor der Pause rächen, als Halderns Veit Boßmann nach einer Ecke per Kopf für den Ausgleich sorgte.
Kurz nach der Pause stellte der Tabellenletzte und designierte Absteiger das Geschehen vorübergehend auf den Kopf. Milot Seesing traf nach einem Pfalzdorfer Fehler im Spielaufbau genau in den Winkel (50.). „Unsere Mannschaft zeigte sich aber nur kurz geschockt und hat dann Moral bewiesen“, sagte Alemannia-Teammanager Gilbert Wehmen.
Den verdienten Lohn gab’s in der Schlussphase. Zunächst sorgte Marvin Flounders in der 86. Minute für das umjubelte 2:2. Nur eine Minute später verletzte sich der Torschütze an der Schulter und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Pascal Müller in die Partie. Und ausgerechnet der Joker setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Müller setzte den Ball zunächst an die Latte und beförderte den Abpraller zum 3:2 ins Netz.