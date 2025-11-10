Alemannia Pfalzdorf schäumt vor Wut nach dem Remis gegen Viktoria Goch

Viktoria-Coach Ernes Tiganj war mit dem Resultat zufrieden. „Es war kein überragendes Spiel, ein klassisches Derby mit vielen Zweikämpfen. Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht. In den letzten 20 Minuten waren wir sehr dominant. Insofern wäre es bitter, wenn wir mit null Punkten rausgegangen wären“, sagte Tiganj.

In einer Woche winkt seinem Team, das mit nun zehn Zählern weiter einen der hinteren Plätze belegt, die schwere Auswärtsfahrt zu Tabellenführer VfL Rhede. Alemannia Pfalzdorf bewegt sich indes weiter im Tabellenmittelfeld und empfängt am Sonntag, 15.30 Uhr, die Sportfreunde Broekhuysen.