Alemannia Pfalzdorf nutzt die große Chance nicht

Alemannia Pfalzdorf hat die große Chance nicht genutzt, den Klassenerhalt in der Gruppe vier der Bezirksliga schon beim ersten Auftritt in der Entscheidungsrunde perfekt zu machen. Die Mannschaft kam am Pfingstsonntag vor gut 500 Besuchern, darunter wenigstens 300 Zuschauer aus Pfalzdorf, beim TSV Krefeld-Bockum nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, obwohl sie nach einer Gelb-Roten Karte für den Bockumer Hun Brandon Danh Do (40.) lange Zeit in Überzahl war.

Somit geht das Zittern für alle drei Teams in der Entscheidungsrunde, in der sich der VfB Uerdingen und der TSV Bockum zum Auftakt mit 2:2 getrennt hatten, weiter. Und es droht sogar die Gefahr, dass eine weitere Runde mit dann nur noch zwei Mannschaften nötig wird, um das Team zu ermitteln, das in der Relegation auf Ratingen 04/19 II trifft.

Der Fall tritt ein, wenn sich zum Abschluss der Dreierrunde Alemannia Pfalzdorf und der VfB Uerdingen, die am Mittwoch, 11. Juni, 19.30 Uhr, im Heribert-Ramrath-Stadion aufeinandertreffen, mit 2:2 trennen. Dann wären Pfalzdorf und Bockum punkt- und torgleich und würden in einer zweiten Entscheidungsrunde den Ratinger Gegner ausspielen. Uerdingen wäre bei einem Remis bei der Alemannia auf jeden Fall gerettet, Pfalzdorf auch, wenn es ein 3:3 oder ein Unentschieden mit noch mehr Toren geben würde. Der Gewinner dieses Duells würde auf jeden Fall in der Bezirksliga bleiben und der Verlierer die Relegation bestreiten.

Im Rückspiel ist viel möglich

Der TSV Bockum hatte am Sonntag zu Beginn mehr vom Spiel. Er ging bereits in der elften Minute durch Timo Welky in Führung, der aus 30 Metern traf, nachdem dem Pfalzdorfer Torhüter Niklas Weeren ein Abspielfehler unterlaufen war. Die Alemannia kam anschließend langsam besser in die Partie. Sie erspielte sich eine große Chance, die Christian Emmers (16.) aus kurzer Distanz vergab.

Das Spiel schien dann kurz vor der Pause in die Pfalzdorfer Richtung zu kippen, als erst der Platzverweis gegen den Gastgeber verhängt wurde und David Rothemel (43.) wenig später mit einem überlegten Heber von der Strafraumgrenze aus das 1:1 erzielte. Plötzlich sprach eine Menge dafür, dass die Mannschaft von Trainer Thomas Erkens ihre erste Gelegenheit auf den Klassenerhalt in der Entscheidungsrunde direkt würde nutzen können. Doch daraus wurde nichts, weil die Gäste gegen den dezimierten Gegner nach dem Seitenwechsel nicht mit der letzten Entschlossenheit alles auf die Karte Offensive setzten. Sie agierten viel zu zaghaft und mit zu wenig Tempo und Bereitschaft zum Risiko. Die Folge war, dass es für die Alemannia in der zweiten Hälfte keine nennenswerte Torchance mehr gab. Auch der TSV Krefeld-Bockum hatte keine gute Gelegenheit zum Siegtreffer mehr, weshalb es beim unter dem Strich gerechten Unentschieden blieb.

Thomas Erkens war damit nicht zufrieden. Schließlich wollte er mit seinem Team schon am Sonntag im Abstiegskampf alles klarmachen. „Wir haben vor der Pause nach dem Rückstand noch eine gute Reaktion gezeigt und relativ schnell zu unserem Spiel gefunden. In der zweiten Halbzeit haben wir dann im Angriff viel zu wenig aus unserer Überzahl gemacht, weil der letzte klare Pass fehlte, wir zu wenig über die Außenpositionen angegriffenhaben und die Sorge wohl zu groß war, einen Fehler zu machen“, sagte der Pfalzdorfer Coach.

Somit muss Alemannia Pfalzdorf jetzt den Heimvorteil nutzen und gegen den VfB Uerdingen couragierter auf Sieg spielen. „Wir hatten gehofft, dass es nicht auf dieses letzte Spiel ankommen würde. Aber jetzt müssen wir halt am Mittwoch den Sieg schaffen, der die Rettung bedeutet. Der Druck wird auf jeden Fall noch einmal größer sein“, sagte Erkens, der davon ausgeht, dass die Partie vor einer großen Kulisse steigen wird. „Wir werden sicherlich von vielen Zuschauern unterstützt werden.“

Der TSV Krefeld-Bockum kann dann nur hoffen, dass die Begegnung mit einem Resultat endet, dass für ihn die Rettung bedeutet. „Wir wollten heute unbedingt gewinnen, können mit dem Remis aber gut leben, weil wir lange in Unterzahl waren. Jetzt wünschen wir uns, dass es am Mittwoch in Pfalzdorf einen Sieger gibt“, sagte TSV-Coach Tino Reucher, weil sein Team dann auch ein Gewinner wäre.

TSV Krefeld-Bockum: Sitterz - Holtz, Kreutz (67. Fonfana Ba), Ott, Hauke, Gwosdz (46. Anagnostou) - Welky, Danh Do - Depenbrock (90. Seghid), Jesic - Breuer (46. Arogundade).

Alemannia Pfalzdorf: Weeren - Artas, Voß, Urbanek, Mildenberger (64. van Baal), Rothemel - Stratemann, Emmers, Laarmanns (86. Eikemper) - Helmus, Koenen (74. Caspers).