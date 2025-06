Alemannia Pfalzdorf muss nachsitzen

Trainer Thomas Erkens musste nach dem Abpfiff erst einmal ein wenig Aufbauarbeit leisten. Er klopfte dem einen oder anderem Spieler desBezirksligisten Alemannia Pfalzdorf aufmunternd auf die Schultern, für den sich der 2:1 (0:0)-Siegbeim TuS Xanten wie eine Niederlage anfühlte. Grund zum Jubeln gab es trotz des Erfolges am letzten Spieltag in der Tat nicht. Denn die Saison geht für das Team in eine Verlängerung. Die Abschlussfahrt nach Mallorca, zu der die Mannschaft am 18. Juni starten will, ist weiter in Gefahr.

Die Hoffnung der Alemannia, dass ein Sieg in Xanten sogar schon zum direkten Klassenerhalt reichen würde, war bereits einige Minuten vor dem Abpfiff dahin. Denn da hatte im Fürstenbergstadion die Nachricht die Runde gemacht, dass parallel der TSV Krefeld-Bockum im Heimspiel gegen den VfB Uerdingen klar in Führung lag. Der TSV gewann am Ende mit 6:3.

Das hat zur Folge, dass die drei jetzt punktgleichen Teams Alemannia Pfalzdorf, TSV Krefeld-Bockum und VfB Uerdingen erst einmal in einer Entscheidungsrunde mit drei Partien ermitteln müssen, wer als Viertletzter der Gruppe 4 in der Relegation auf den Viertletzten der Gruppe eins trifft. Der steht immerhin schon fest: Ratingen 04/19.

Der Spielplan der Entscheidungsrunde wurde am Sonntagabend ausgelost. Im ersten Spiel hat am Mittwoch, 4. Juni, 19.30 Uhr, der VfB Uerdingen den TSV Krefeld-Bockum zu Gast. Die Alemannia trifft am Pfingstsonntag, 8. Juni, 15 Uhr, auf den Gewinner des ersten Duells. Sie hat dann Heimrecht, wenn der Gegner Uerdingen heißt, ansonsten müsste sie in Bockum spielen. Das dritte Spiel steigt am Mittwoch, 11. Juni, 19.30 Uhr. Bei Punktgleichheit würde dann übrigens das Torverhältnis zählen. Die Relegationsspiele des Letzten dieser Runde gegen Ratingen sollen am Sonntag, 15. Juni, und Mittwoch, 18. Juni, stattfinden.

Aufstieg der Zweiten mit betroffen

Für Alemannia Pfalzdorf gibt es noch eine besondere Motivation, den Klassenerhalt in der Verlängerung der Saison perfekt zu machen. Die zweite Mannschaft des Klubs würde dann den Aufstieg in die Kreisliga A schaffen. Sie hätte als Tabellenzweiter der Gruppe 1 der Kreisliga B eigentlich Relegationsspiele gegen den FC Aldekerk II, der Vizemeister in der anderen Gruppe wurde, bestreiten müssen, wenn das erste Team Bezirksligist bleibt. Doch der FCA will nicht aufsteigen. Somit wäre der Weg nach oben für Alemannia Pfalzdorf II frei, wenn das erste Team in der Bezirksliga bleibt.

Thomas Erkens konnte die Enttäuschung seiner Spieler verstehen, weil das Zittern trotz des Erfolges noch kein Ende hat. „Wir hätten so gerne schon heute alles klar gemacht. Das war unser Ziel“, sagte der Coach. Doch das wäre bei einem eigenem Sieg nur möglich gewesen, wenn der TSV Bockum nicht gegen den VfB Uerdingen gewonnen hätte oder der VfL Repelen beim Kevelaerer SV verloren hätte. Doch Repelen sicherte sich mit einem 2:1-Sieg ebenso wie die SGE Bedburg-Hau, die Borussia Veen mit 6:0 bezwang, den Klassenerhalt.

Die Alemannia fand in Xanten erst nach der Pause besser ins Spiel. Vor dem Wechsel hatte das Team viel zu verhalten agiert und konnte von Glück reden, dass der überlegene Gastgeber nicht in Führung gegangen war. Das holte der TuS zwar in der 55. Minute nach, als David Epp das 1:0 erzielte. Doch die Pfalzdorfer warf dieser Rückschlag nicht aus der Bahn.

Und Thomas Erkens hatte bei seinen Einwechslungen in der Offensive ein gutes Händchen. Erst holte der zur Pause ins Spiel gekommene Jamie Caspers einen Elfmeter heraus, den Nils Mildenberger sicher verwandelte (64.). Und Dominik van Baal erzielte nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung per Kopf den Siegtreffer (75.). Dass es beim 2:1 blieb, hatte die Alemannia in der Schlussphase dem guten Torhüter Niklas Weeren zu verdanken.

Thomas Erkens hätte mit seiner Mannschaft natürlich am Sonntag im Xantener Stadion gerne schon den Klassenerhalt perfekt gemacht. „Doch unsere Aussichten haben sich sicherlich ein wenig verbessert. Denn wir haben durch die Entscheidungsspiele nun zwei Chancen mehr, den Abstieg zu vermeiden. Und der Trend spricht in meinen Augen für uns, weil wir seit Wochen klar im Aufwind sind“, sagte der Pfalzdorfer Coach.

Alemannia Pfalzdorf: Weeren - Mildenberger (69. van Baal), Voß, Urbanek, Lorenz (46. Caspers), Rothemel - Stratemann (88. Saat), Emmers - Helmus, Artas - Koenen (90.+2 Eikemper).