Alemannia Pfalzdorf möchte die erste Chance direkt nutzen

Jürgen Zeegers hat zu Beginn der Woche eine Fleißarbeit erledigt. Den Co-Trainer des Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf hat die Frage umgetrieben, wie viele Teams in Deutschland den Klassenerhalt in der Bezirksliga nicht geschafft haben, obwohl sie in einer Gruppe mit 17 Mannschaften 40 Punkte gesammelt haben. „Ich habe mir nicht alle Bezirksliga-Tabellen in Deutschland angesehen, aber sehr viele. Und nur sehr wenige Teams haben sich mit dieser Punktzahl nicht gerettet“, sagt Zeegers.

Deshalb kann schon eine erste Entscheidung fallen, wenn Alemannia Pfalzdorf am Pfingstsonntag, 15 Uhr, mit der Partie beim TSV Krefeld-Bockum ins Geschehen eingreift. Der Sieger des Spiels ist auf jeden Fall gerettet. Bei einem Remis bliebe weiter alles offen und die Gefahr, dass es noch weitere Entscheidungsspiele vor der Relegation gibt. Der Fall tritt ein, wenn zwei oder sogar alle drei Mannschaften am Ende punkt- und torgleich sein sollten.

Zeegers ist auf die Frage gekommen, weil in der Bundesliga mit 18 Teams eine Faustregel besagt, dass man 40 Punkte haben muss, um sich keine Abstiegssorgen mehr zu machen. Alemannia Pfalzdorf, der TSV Krefeld-Bockum und der VfB Uerdingen haben diese Marke erreicht, obwohl sie zwei Spiele weniger als die Teams in der Eliteklasse absolviert haben. Dennoch müssen sie zittern. Das punktgleiche Trio bestreitet derzeit eine Entscheidungsrunde, in der das Team ausgespielt wird, das in der Relegation gegen Ratingen 04/19 II die wirklich letzte Chance hat, den Klassenerhalt perfekt zu machen. Zum Auftakt trennten sich der VfB Uerdingen und der TSV Krefeld-Bockum mit 2:2.

Aber so weit will es die Alemannia erst gar nicht kommen lassen. Trainer Thomas Erkens bezeichnet es als das Pfalzdorfer Wunschresultat, dass sich die beiden Kontrahenten zum Auftakt mit einem Remis getrennt haben. „Denn so haben wir jetzt zwei Chancen, den Klassenerhalt mit einem Sieg perfekt zu machen. Und natürlich wollen wir die erste am Sonntag gegen den TSV Krefeld-Bockum direkt nutzen“, sagt der Coach, dessen Team zuletzt in der Meisterschaft beide Kontrahenten bezwungen hat.

Erkens geht davon aus, dass die Partie am Sonntag in erster Linie „reine Nervensache“ sein wird. Und da sieht er seine Mannschaft ein klein wenig im Vorteil. „Der TSV Krefeld-Bockum hat sicherlich etwas mehr Druck, weil es für ihn die letzte Chance ist, sich aus eigener Kraft zu retten. Wir hätten dagegen selbst bei einer Niederlage noch eine zweite Gelegenheit“, so der Coach. Schließlich hat die Alemannia zum Abschluss der Dreierrunde noch am Mittwoch, 11. Juni, 19.30 Uhr, gegen den VfB Uerdingen Heimrecht.

Auf lautstarke Unterstützung wie in einem Heimspiel setzt die Alemannia bereits am Sonntag in Krefeld. „Ich gehe davon aus, dass viele Pfalzdorfer auf der Anlage sein werden“, sagt Erkens. Das Frauen-Team der Alemannia, das gerade erst den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat, und die zweite Mannschaft kümmern sich darum, die Unterstützung für Erkens und seine Spieler zu organisieren.

Die Akteure des zweiten Teams haben einen besonderen Grund dafür. Denn wenn die erste Mannschaft in der Bezirksliga bleibt, ist der Aufstieg der Reserve, die Vizemeister in der Gruppe eins der Kreisliga B wurde, in die Kreisliga A perfekt. „Diese Tatsache ist noch einmal zusätzliche Motivation für meine Spieler“, sagt Erkens.