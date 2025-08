Alemannia Pfalzdorf macht’s wieder spannend

„Irgendwo wäre es ja auch komisch gewesen, wenn wir in diesem Jahr überhaupt kein Elfmeterschießen gehabt hätten.“ Gilbert Wehmen war am Mittwochabend doppelt im Einsatz. Einmal als Turnierleiter des Wettbewerbs um den Voba-Cup, außerdem als Teammanager des Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf.

Vor rund 250 Zuschauern wurde schon einmal erkennbar, wie die Gocher Reserve, die zu Beginn des vergangenen Jahres noch in der Kreisliga B unterwegs war, in Zukunft das Abenteuer Bezirksliga angeht. Die Mannschaft von Trainer Ernes Tiganj stand über weite Strecken in der Defensive sehr geordnet. Und sobald sich der Gegner einen Fehler im Aufbauspiel leistete, suchte die Viktoria ihre Konterchance.

Dieses Konzept ging zunächst auf – Marvin Kürbs brachte die Gäste in der 19. Minute auf diese Weise in Führung. Und die Alemannia? Die Mannschaft, die im bisherigen Turnierverlauf gegen unterklassige Gegner in schöner Regelmäßigkeit getroffen hatte, legte gegen den künftigen Ligarivalen wieder die altbekannte Schwäche an den Tag. „Wir hatten genug Chancen, waren aber einige Male im Abschluss etwas zu überhastet“, sagte Wehmen.

So musste nach der Pause eine Standardsituation herhalten, um den zu diesem Zeitpunkt überfälligen Ausgleich zu erzielen. Samouil Schiefer, ganz nebenbei Neuzugang von Viktoria Goch II, schlug in der 63. Minute eine Ecke in den gegnerischen Strafraum. Dort war Christian Emmers per Kopf zum 1:1 zur Stelle.

Youngster Schiefer war auch daran beteiligt, dass seine ehemalige Mannschaft in der 79. Minute erneut in Führung ging. Im eigenen Strafraum ging der 20-Jährige etwas ungestüm zu Werke. Und schon brachte Schiedsrichter Uwe Degen erstmals an diesem Abend den Elfmeterpunkt ins Spiel. Gochs neuer Torjäger Igor Puschenkow verwandelte ganz sicher und erzielte damit seinen Turniertreffer Nummer sechs.

Nur drei Minuten später ließ ein Spieler aus der Pfalzdorfer A-Liga-Reserve sein Können aufblitzen. Dustin Hoffmann setzte zu einem Solo an und behielt im Gocher Strafraum die Übersicht – 2:2.

Und da im Voba-Cup traditionell auf eine Verlängerung verzichtet wird, ging’s wenig später weiter mit der Elfer-Lotterie. Im Gegensatz zum 90-minütigen Geschehen auf dem Rasen war diese eine klare Angelegenheit. Christian Emmers, Luca Stratemann, Lennart Helm und Dominik Saat trafen jeweils problemlos, für den Gegner war nur Thomas Langenberg erfolgreich – die Alemannia steht im Finale.

Dort trifft die Mannschaft am Sonntag ab 15.30 Uhr auf den Topfavoriten Sportfreunde Broekhuysen, der auf der Sportanlage Op den Bökel Heimrecht hat. Das Team, das in der kommenden Bezirksliga-Saison zum Kreis der Titelanwärter zählt, bestätigte seine gute Form mit einem 5:0 (3:0) beim A-Ligisten Viktoria Winnekendonk. Die Voba-Cup-Bilanz der Sportfreunde vor dem Endspiel lautet somit: Fünf Spiele, fünf Siege, 24:0-Tore. Noch Fragen ?

„Die Mannschaft hat das speziell in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Wir haben von Anfang an eine große Dominanz auf dem Platz ausgestrahlt“, sagte Co-Trainer Philipp Venten, der seinen Chef Sebastian Clarke (Urlaub) umgehend über den Kantersieg informierte. Es dauerte nicht lange, bis die Dinge im Viktoria-Sportpark den erwarteten Lauf nahmen. Nach einer Viertelstunde setzte sich Youngster Noah Thier sehenswert auf dem linken Flügel durch und flankte präzise auf den Kopf von Justin Theelen – schon stand’s 0:1. Kapitän und Abwehrchef Leon Peun, der am Mittwoch seinen 30. Geburtstag feierte, war maßgeblich am 2:0 der Sportfreunde beteiligt. Mit einem weiten Pass setzte er Nick Ernst in Szene. Dieser umkurvte den Winnekendonker Keeper Tim Verfürth und traf ins leere Tor. Noch vor der Pause sorgte Norman Kienapfel mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern Distanz zum 3:0 für die Vorentscheidung (40.).

Platzverweis für Stammen

Nach dem Seitenwechsel schwächte sich der Außenseiter auch noch selbst. Anstatt zu einem simplen taktischen Foul zu greifen, entschied sich der Winnekendonker Manfred Stammen im Duell mit Justin Theelen für die etwas gröbere Variante und sah die Rote Karte – erst der zweite Platzverweis im laufenden Wettbewerb.

Philipp Brock, Neuzugang aus Winnekendonk, traf in der 67. Minute gegen seinen Ex-Club, der junge Angreifer Maurice Horster setzte mit einem Schuss aus der Drehung zum 5:0 den Schlusspunkt (76.). „Jetzt möchten wir auch wieder den Pokal holen. Das haben sich unsere Anhänger verdient, die uns während des gesamten Turniers toll unterstützt haben. Allerdings wartet im Endspiel die schwierigste Aufgabe des Wettbewerbs auf uns“, so Philipp Venten.

Die Sportfreunde sind jedenfalls gewarnt – in der vergangenen Bezirksliga-Saison gab’s in Pfalzdorf ein 1:2. „An einem guten Tag sind wir immer in der Lage, einen Favoriten zu ärgern“, sagt Gilbert Wehmen, der sich am Sonntag relativ neutral verhalten muss. Der Endspieltag in Broekhuysen wird am Sonntag um 13 Uhr mit dem Spiel um Platz drei zwischen Viktoria Goch II und Viktoria Winnekendonk eröffnet.