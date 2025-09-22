Alemannia Pfalzdorf kommt wieder nicht über ein Remis hinaus

Alemannia Pfalzdorf wartet in der Bezirksliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Auch am sechsten Spieltag reichte es für das Team von Raphael Erps im Auswärtsspiel beim Hamminkelner SV nur zu einer Punkteteilung. 1:1 (0:1) lautete das Resultat nach 90 Minuten im Hamminkelner Sparkassen Sportpark. Aber warum reichte es nicht zu mehr?

„Am Ende müssen wir mit dem 1:1 leben. In der ersten Halbzeit hätten wir jedoch in Führung gehen müssen. Einmal pariert der Torwart klasse, einmal treffen wir nur die Unterkante der Latte. Wenn davon einer reingeht, können wir das Spiel gelassener angehen“, sagte der Pfalzdorfer Coach.

Aufgrund der Torabfolge – die Alemannia war erst in der 87. Minute durch Dominik Saat zum Ausgleich gekommen – sollte man vielleicht meinen, dass es dem Pfalzdorfer Trainer leichtfallen würde, sich wenigstens mit dem einen Zähler zufriedenzugeben. Erps trauerte jedoch vor allem den ausgelassenen Chancen in der ersten Halbzeit hinterher.

Stattdessen fiel auf der anderen Seite der stark abseitsverdächtige Führungstreffer für die Gastgeber. Hassan Hamzaoglu (40.) hatte am Ende zur Hamminkelner Führung eingeschoben.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich für die Alemannia kompliziert. In den letzten 15 Minuten kamen die Pfalzdorfer dann jedoch noch einmal richtig auf – und wurden belohnt. Luca Stratemann setzte sich auf der rechten Seite durch und spielte den Ball mit Wucht in den Hamminkelner Sechzehner, wo der eingewechselte Dominik Saat zur Stelle war und zum Endstand traf.

Raphael Erps zog trotz der erneuten Punkteteilung ein versöhnliches Fazit. „Wenn die erste Halbzeit anders verlaufen wäre, wäre mehr drin gewesen. Zurzeit lassen wir noch ein paar Dinger liegen, daran müssen wir weiter arbeiten. Die Moral passt“, sagte der Pfalzdorfer Coach, dessen Team nun vier Zähler auf dem Konto hat.

Alemannia Pfalzdorf: Eckermann – Janßen (90.+1 Lorenz), van Baal (83. La. Völpert), Stratemann, Helmus, Emmers, Flounders (61. Eikemper), Caspers (56. Saat), Mildenberger, Lu. Völpert (72. Köppe), Urbanek.