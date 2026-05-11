Alemannia Pfalzdorf kämpft sich dreimal zurück

Pfalzdorf erkämpft sich einen Punkt – Foto: Arno Wirths

Aufstiegs- gegen Abstiegskandidat – von diesem Unterschied war am Sonntag im Duell zwischen den Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen und Alemannia Pfalzdorf allerdings nichts zu sehen. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit 3:3 (1:1). Ein Ergebnis, mit dem der Tabellenzweite aus Broekhuysen sogar noch etwas besser leben kann. Drei Spieltage vor Schluss haben die Sportfreunde fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger DJK Twisteden und dürften die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicher haben. „Wir waren mal wieder ein guter Gastgeber“, sagte Trainer Sebastian Clarke nach der Partie mit einem sarkastischen Unterton.

In der Anfangsphase hatten die Sportfreunde leichte Vorteile, blieben vor dem gegnerischen Tor aber zunächst zu harmlos. Erst ein Freistoß in der 29. Minute brachte dem Favoriten die Führung: Christian Thier traf zum 1:0. Kurz darauf hätte Maurice Horster auf 2:0 erhöhen können, schoss aber knapp am Tor vorbei. Besser machten es die Gäste in der 41. Minute. Einen schnell vorgetragenen Angriff vollendete Tom Voß zum 1:1. Bis zur Pause ließen die Gastgeber noch zwei gute Möglichkeiten ungenutzt.

Im Tabellenkeller bleibt es hingegen ungemein spannend. Die Alemannia ist auf Relegationsplatz 15 zurückgefallen und hätte aktuell nur wegen des angekündigten Rückzugs der SGE Bedburg-Hau den Klassenerhalt sicher. Die Mannschaft hat ebenso wie der TuS Stenern und die SV Friedrichsfeld 37 Punkte auf dem Konto, auf Abstiegsplatz 16 folgt Westfalia Anholt (36).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Sportfreunde stark aus der Kabine und verschafften sich mehrere gute Chancen. Es dauerte bis zur 64. Minute, ehe Luca Schmermas mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter den Gastgeber erneut in Führung brachte. Nur acht Minuten später zeigte der Unparteiische auch auf der Gegenseite auf den Punkt. Der Strafstoß war zwar etwas schmeichelhaft, Nils Helmus nutzte die Gelegenheit jedoch sicher zum erneuten Ausgleich. Nach dem Treffer von Maurice Horster in der 75. Minute schien Broekhuysen erneut auf Siegkurs, doch die Alemannia zeigte Moral. Nach einem Freistoß erzielte Pascal Müller in der 87. Spielminute das 3:3 und sorgte damit für den Endstand.

„Wir haben den Erfolg mal wieder hergeschenkt. Wir dürfen auf eigenem Platz keine drei Tore kassieren, da sind wir unseren Ansprüchen erneut nicht gerecht geworden“, sagte Sebastian Clarke. Sein Pfalzdorfer Kollege Trainer Raphael Erps wertete das Unentschieden dagegen als Erfolg. „Für uns ist das auf jeden Fall ein Bonuspunkt, der sich weiter positiv auf die Stimmung in der Mannschaft auswirkt. Wir haben nach den Gegentoren eine gute Reaktion gezeigt und uns am Ende den Punkt verdient. Das ist ein positives Zeichen vor dem Duell am Mittwoch gegen Westfalia Anholt“, so der Alemannia-Coach.

Sportfreunde Broekhuysen : Bünnings – Schmermas, Lachmann, Theelen (79. Brüx), Peun, Horster, Hünnekens, (89. Belzek) Schmitz, Thier, Hannaleck, Brock (79. Agirman).

Alemannia Pfalzdorf : Eckermann – Rothemel, Hoffmann n(86. Flounders), Helmus, Emmers, Saat (75. Müller), Völpert (78. Hendricks), Caspers, (80. Eikemper) Voß, Schiefer (80. Renkens), Urbanek.