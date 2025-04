Für Pfalzdorf könnte es im Keller ungemütlich werden. – Foto: Pascal Derks

Alemannia Pfalzdorf ist der große Verlierer Bezirksliga, Gruppe 4: Alemannia Pfalzdorf verliert 0:1 und fällt auf Relegationsplatz zurück. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Tönisberg Pfalzdorf

Für Abstiegskandidat Alemannia Pfalzdorf war der 29. Spieltag der Bezirksliga einer zum Vergessen. Das Team von Trainer Thomas Erkens verlor sein Heimspiel gegen den neuen Tabellendritten VfL Tönisberg mit 0:1 (0:1). Und zu allem Überfluss feierte Verfolger TuS Xanten im Parallelspiel gegen den Kevelaerer SV auch noch überraschend einen 1:0-Erfolg. Das hat zur Folge, dass beide Teams in der Tabelle die Plätze tauschen – die Alemannia ist auf Relegationsplatz 15 abgerutscht.

Harte Wochen stehen bevor Diese Tatsache spiegelte sich auch im Fazit des Pfalzdorfer Teammanagers Gilbert Wehmen wider. „Im Hinspiel haben wir beim 3:3 einen Punkt geholt. Damit hätten wir heute auch gut leben können. So ist es definitiv ärgerlich für uns gelaufen. Dass der TSV Krefeld-Bockum gegen Hö.-Nie. gewinnt, haben wir erwartet. Dass Xanten Kevelaer schlägt, ist natürlich bitter für uns. Das macht den Druck in den vielen direkten Duellen, die wir in den nächsten Wochen bestreiten, nicht gerade kleiner“, sagte Wehmen.

Auf dem großen Rasenplatz im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath Stadion wussten die Gäste aus Kempen, die nur mit zwölf Feldspielern angereist waren, ihre Überlegenheit aus der ersten Halbzeit noch vor der Pause in eine Führung umzumünzen. Weil der Gastgeber in der 40. Minute das Zentrum nicht verdichtete, reichte ein simpler Ball in die Tiefe, um Cihan Rüzgar in Szene zu setzen, der sich frei vor dem Tor keine Blöße gab. In Durchgang zwei war die Alemannia gefordert, schaffte es jedoch nicht, den entscheidenden Nadelstich zu setzen. „Wir haben insgesamt von beiden Seiten eine schwache Bezirksliga-Partie gesehen. Ob das Ergebnis jetzt verdient ist, ist schwer zu beurteilen. Wir hatten auch stärkere Phasen, gerade zum Schluss hin waren wir natürlich am Drücker“, sagte Gilbert Wehmen.