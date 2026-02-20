Alemannia Pfalzdorf ist bereit für die Zukunft Stefan Eikemper, Sportlicher Leiter des Bezirksligisten, hat sämtliche Trainerfragen für die nächste Saison bereits geklärt. von RP / Nils Hendricks · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Alemannia Pfalzdorf ist bereit für die Zukunft – Foto: Arno Wirths

100 Jahre Alemannia Pfalzdorf – das will ordentlich gefeiert werden. Dennoch bleibt die Arbeit natürlich auch in einem Jubiläumsjahr nicht liegen. Stefan Eikemper, der sich als Sportlicher Leiter des Klubs um die Belange von gleich sechs Mannschaften im Seniorenbereich kümmert, hat seine Hausaufgaben in der Winterpause gründlich erledigt und die Weichen für die Zukunft gestellt. Inzwischen sind sämtliche Trainerfragen für die kommende Saison final geklärt. Wer bleibt an Bord – und wo gibt es Veränderungen?

Erps konnte die Erwartungen des Vereins erfüllen Die wichtigste Nachricht zuerst: Bei der ersten Mannschaft, die sich in der Bezirksliga aktuell auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt befindet, wird auch in der Spielzeit 2026/27 Raphael Erps an der Seitenlinie stehen. Der Coach, der zuvor die Pfalzdorfer Reserve trainiert und im vergangenen Sommer die Nachfolge von Thomas Erkens angetreten hatte, hat dem Verein seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. „Raphael musste in große Fußstapfen treten und hat die Erwartungen bisher voll erfüllt. Er genießt weiterhin unser Vertrauen – das war praktisch nur ein Abnicken“, sagt Stefan Eikemper. Auch Torwarttrainer Jürgen Zeegers und Teammanager Gilbert Wehmen stehen dem 48-jährigen Trainer weiterhin zur Seite.

Raphael Erps selbst ist die Entscheidung nicht schwergefallen. „Vor einem Jahr haben wir über die Herausforderungen der Zukunft gesprochen, speziell über die Verjüngung der Mannschaft und damit den Generationswechsel. Schon damals habe ich gesagt, dass diese Aufgabe längere Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe deshalb frühzeitig Gespräche mit den Spielern geführt. Die Resonanz war positiv, also war für mich schnell klar, dass es weitergeht“, so Erps. Mit der Entwicklung der Mannschaft unter seiner Regie ist er zufrieden. Nach 19 Spielen hat die Alemannia 23 Punkte auf dem Konto und steht damit knapp über dem Strich. „Anfangs war die Leistung zwar gut, aber die Punkte haben gefehlt. 20 Punkte zum Jahreswechsel hätte im Sommer trotzdem jeder blind unterschrieben. Unsere jüngsten Auftritte stimmen mich positiv. Ich denke, dass wir für den Abstiegskampf gewappnet sind“, so Erps.