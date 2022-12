Alemannia Pfalzdorf II: „Unser Weg ist noch nicht zu Ende“ Trainer Raphael Erps steht mit dem Team mit einigen jungen Akteuren in der Gruppe 1 der Kreisliga B auf Platz vier.

Alemannia Pfalzdorf II ist mit Tabellenplatz vier aktuell die bestplatzierteste zweite oder dritte Mannschaft in der Gruppe 1 der Kreisliga B Kleve/Geldern. Die Schützlinge des 45-jährigen Trainers Raphael Erps, der seit der Spielzeit 2021/22, in der Rang acht herausgesprungen ist, bei der Alemannia II an der Seitenlinie steht, haben eine ausgezeichnete Bilanz vorzuweisen.

Bei den Ergebnissen ragt der 8:0-Heimsieg gegen die SG Keeken/Schanz besonders heraus. Das größte Negativerlebnis war die 0:7-Niederlage im Heimspiel gegen den souveränen Spitzenreiter Siegfried Materborn. „Die Materborner spielen in unserer Liga ohne Konkurrenz. Aber dahinter ist die Gruppe ausgeglichen. Deshalb wollen wir am Saisonende im oberen Drittel landen“, sagt Erps, der seine Trainertätigkeit als äußerst interessante Aufgabe bezeichnet.

„Uns geht es weniger um die Platzierung, sondern vielmehr um die Weiterentwicklung der Spieler, die übrigens alle Pfalzdorfer Jungs sind. Wir wollen die jungen Akteure an die eigene erste Mannschaft heranführen. Das ist die Hauptaufgabe“, sagt Erps, der jahrelang die SG Kessel/Ho-Ha trainiert hat. 18 Zähler sammelte die Alemannia auf der eigenen Anlage ein, auswärts konnte man nur acht Punkte einheimsen. „In den Auswärtsspielen haben wir nicht so gut ausgesehen, da müssen wir uns noch verbessern“, sagt der Coach, der die gute Trainingsbeteiligung von 15 bis 18 Akteuren pro Einheit lobt.

Sein junger Kader hat einen Altersdurchschnitt von etwas mehr als 22 Jahre. Die erfahrenen Kräfte im Team sind Hendrik Denissen (31 Jahre), Marvin Flounders und Tobias van de Loo (beide 26). Erps hat bisher 22 Akteure eingesetzt. Für die 37 Treffer sind neun Spieler verantwortlich. An der Spitze der internen Torjägerliste steht Marvin Flounders mit sieben Treffern vor Joep Renkens (6) sowie Tim Janssen und Luca Kanders (beide 5).

„Wir wollen in der Vorwärtsbewegung und in der Chancenverwertung noch besser werden. Ebenso möchten wir nicht mehr so einfach auszurechnen sein, obwohl wir zunächst das Hauptaugenmerk auf die Defensive gelegt haben“, sagt Raphael Erps. Er ist im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Abschneiden. „Wir wollten in der Abwehr stabiler als in der Vorsaison stehen und werden konsequent weiter unseren eingeschlagenen Weg, der noch nicht zu Ende ist, gehen“, sagt der 45-jährige Coach.