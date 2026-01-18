Alemannia Pfalzdorf II jubelt in der Halle

Die schwarz-rote Vorherrschaft bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Goch ist gebrochen. Die Dominanz der zweiten Mannschaften hält jedoch weiter an. Alemannia Pfalzdorf II holte sich bei den Titelkämpfen in der Dreifachturnhalle der Gesamtschule Goch den begehrten Wanderpokal.

Die Gruppenphase verlief ohne große Überraschungen. In der Gruppe A zog Landesligist Viktoria Goch I mit drei Siegen souverän ins Halbfinale ein. Dahinter sicherte sich der spätere Turniersieger mit vier Punkten das zweite Ticket für die Vorschlussrunde. Das erste Duell der späteren Finalisten entschied der Landesligist mit 4:3 für sich.

Der A-Ligist setzte sich in einem Herzschlagfinale mit 5:3 nach Neunmeterschießen gegen Landesligist Viktoria Goch I durch und sorgte damit erstmals seit 2018 dafür, dass der Titel nicht an ein Team der Viktoria ging. Titelverteidiger Viktoria Goch II landete auf Platz drei.

So kam es im ersten Halbfinale zur Neuauflage des Endspiels von 2025, das Viktoria Goch II vor einem Jahr mit 4:1 gegen die eigene erste Mannschaft gewonnen hatte. Diesmal wurde Viktoria I seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 5:3. Alexander Möller brachte den Landesligisten nach wenigen Sekunden in Führung, doch Luis Bruns antwortete postwendend. In der Folge sorgten Treffer von Ilias El Moumen (2.), Möller (3., 13.) und Niklas Zaß (9.) für klare Verhältnisse. Die Tore von Marvin Gisberts (11.) und Robert Nafin (12.) ließen nur kurzzeitig Spannung aufkommen.

In Gruppe B bestimmten die Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf I und Viktoria Goch II das Geschehen. Das Direktduell gewann die Alemannia 2:1 und zog mit der maximalen Punkteausbeute ins Halbfinale ein. Der Titelverteidiger sicherte sich mit sechs Zählern Rang zwei.

Im zweiten Halbfinale setzte sich Alemannia Pfalzdorf II verdient mit 3:2 gegen die eigene erste Mannschaft durch. Joel Piskurek (3., 6.) und Mathis Janßen (6.) brachten das Team von Übungsleiter Christian Offermanns, das sich auch von einem Stromausfall nicht aus der Bahn werfen ließ, mit 3:0 in Führung. Pfalzdorf I antwortete zu spät (11., 15.).

Das Endspiel entwickelte sich zur Geduldsprobe. Viktoria Goch I scheiterte gleich mehrfach am starken Pfalzdorfer Torhüter Nico Cleven. Als Marius Alt den Ball nach schöner Einzelaktion zur Gocher Führung in den Winkel jagte (13.), schien die Partie dennoch entschieden.

Doch die Pfalzdorfer Reserve hatte noch einen letzten Pfeil im Köcher: Mit sechs Sekunden auf der Uhr schlug Mathis Janßen einen Freistoß von der Mittellinie vor das Tor. Ein Fußwar noch dran, der Ball im Netz – Ausgleich, Neunmeterschießen. Nach zwei vergebenen Gocher Versuchen machte Lennart Helm mit dem ersten Pfalzdorfer Matchball alles klar und verschwand anschließend in einer blau-weißen Jubeltraube.

Große Freude bei Offermanns

Mittendrin: Christian Offermanns. „Ich durfte die Stadtmeisterschaften ein paar Mal als Spieler gewinnen. Heute zum ersten Mal als Trainer hier zu sein und das Ding so zu gewinnen, ist außergewöhnlich – zwar nicht mit dem schönsten Hallenfußball, aber innerhalb unserer Möglichkeiten sehr effektiv“, sagte der Pfalzdorfer Trainer.

Bei Ausrichter Viktoria Goch hielt sich die Enttäuschung in Grenzen. „In erster Linie ist positiv, dass sich keiner verletzt hat. Das Einzige, was wir uns vorwerfen lassen müssen, ist, dass wir es im Finale nicht gut zu Ende gespielt haben. Die Mannschaft hat sich ordentlich präsentiert“, lautete das sportliche Fazit von Viktoria-Coach Kevin Wolze.

Jürgen de Mür vom Förderkreis der Viktoria gratulierte dem Lokalrivalen und zog ein positives Fazit: „Alemannia Pfalzdorf II hat das Turnier sportlich verdient gewonnen. Davor muss man den Hut ziehen. Die Veranstaltung wurde wieder gut angenommen. Rund 500 Leute werden in der Halle gewesen sein.“