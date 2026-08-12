Alemannia Pfalzdorf II bereit für alle Herausforderungen

Alemannia Pfalzdorf II zählte zu den positiven Überraschungen der abgelaufenen Saison in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Die Mannschaft war eher zufällig ins Oberhaus gerutscht. Zunächst einmal hatte Pfalzdorfs „Erste“ mit einer erfolgreichen Relegation um den Klassenerhalt der Reserve die Chance auf den Aufstieg eröffnet. Dann verzichtete der FC Aldekerk II auch noch auf die Relegationsspiele. Und schon war perfekt, womit im Vorfeld rund um das Heribert-Ramrath-Stadion niemand gerechnet hatte.
Entsprechend wenig Chancen wurden der Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt eingeräumt. Doch die Jungs wuchsen unter Regie des neuen Trainers Christian Offermanns, der sich eigentlich auf ein Engagement bei einem B-Ligisten eingestellt hatte, über sich hinaus. Die jungen Alemannen zeigten sich als sehr widerstands- und lernfähig. Auch von der einen oder anderen deutlichen Niederlage ließ sich die Mannschaft ihre positive Einstellung nicht nehmen.
„Wir stehen immer noch ein wenig unter den positiven Eindrücken und dem Glücksgefühl im vergangenen halben Jahr“, sagt Offermanns. Schon der Startschuss ins neue Jahr verlief geradezu sensationell. Die Pfalzdorfer Reserve gewann völlig überraschend die Gocher Hallen-Stadtmeisterschaft. Aufnäher mit entsprechendem Hinweis auf den Titelgewinn zierten ab sofort die Trikots der Spieler.
„Der Erfolg in der Halle hat noch einmal einen enormen Motivationsschub für die Leistungen auf dem Feld gegeben“, so Offermanns. Inzwischen hat sich die Mannschaft auf die nächste Mission Klassenerhalt vorbereitet. „Die Liga ist noch ein Stück weit stärker und ausgeglichener geworden. Da müssen wir wieder alle an unsere Leistungsgrenze gehen“, sagt der Trainer.
Die Herausforderung nimmt Offermanns mit einem Großteil des Kaders der Vorsaison in Angriff. Hendrick Denissen hat seine Laufbahn beendet, Cedric Kamps ist künftig für den Ligarivalen 1. FC Kleve II am Ball. Mathis Janßen und Joel Piskurek wollen den Sprung in die Bezirksliga-Mannschaft der Alemannia schaffen.
Verstärkung gibt es aus den eigenen Reihen. Marvin Flounders aus der „Dritten“ und Pascal Blenckers aus der „Vierten“ sollen ihren Teil dazu beitragen, dass die Pfalzdorfer Reserve erneut eine gute Rolle spielen kann. „Wir werden wieder einige Spiele brauchen, bis wir uns gefunden haben. Erst wenn unser Bezirksliga-Team die Vorbereitung abgeschlossen hat, steht endgültig fest, wie unser Kader aussieht“, sagt Offermanns.
Zunächst einmal geht es darum, nicht frühzeitig den Anschluss zu verpassen – mit der bekannten Pfalzdorfer Moral sollte sich dieses Nahziel erreichen lassen.