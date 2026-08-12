Alemannia Pfalzdorf II bereit für alle Herausforderungen

Entsprechend wenig Chancen wurden der Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt eingeräumt. Doch die Jungs wuchsen unter Regie des neuen Trainers Christian Offermanns, der sich eigentlich auf ein Engagement bei einem B-Ligisten eingestellt hatte, über sich hinaus. Die jungen Alemannen zeigten sich als sehr widerstands- und lernfähig. Auch von der einen oder anderen deutlichen Niederlage ließ sich die Mannschaft ihre positive Einstellung nicht nehmen.