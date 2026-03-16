Alemannia Pfalzdorf hat auch gegen Hamminkeln ein bestimmtes Problem

Keine Punkte für die Alemannia – Foto: Arno Wirths

Für Alemannia Pfalzdorf wird die Luft in Bezirksliga, Gruppe 4 dünner. Sauerstoffflaschen sind zwar noch nicht nötig, aber die 1:2 (0:0)-Niederlage im Heimspiel gegen den Hamminkelner SV macht die Lage im Abstiegskampf nicht einfacher. In der Rückrunde haben die Pfalzdorfer in bislang fünf Spielen erst einen Sieg gefeiert und rutschten jetzt in der Tabelle auf den vorletzten Platz ab. Wie geht Trainer Raphael Erps mit der Situation um – und wie bewertet er das Duell mit dem Hamminkelner SV?