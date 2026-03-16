Alemannia Pfalzdorf hat auch gegen Hamminkeln ein bestimmtes Problem

Für Alemannia Pfalzdorf wird die Luft in Bezirksliga, Gruppe 4 dünner. Sauerstoffflaschen sind zwar noch nicht nötig, aber die 1:2 (0:0)-Niederlage im Heimspiel gegen den Hamminkelner SV macht die Lage im Abstiegskampf nicht einfacher. In der Rückrunde haben die Pfalzdorfer in bislang fünf Spielen erst einen Sieg gefeiert und rutschten jetzt in der Tabelle auf den vorletzten Platz ab. Wie geht Trainer Raphael Erps mit der Situation um – und wie bewertet er das Duell mit dem Hamminkelner SV?
Der Coach sieht in der bisherigen Rückrunde eine Leistungssteigerung bei seiner Mannschaft. Aber auch gegen den Hamminkelner SV habe sich ein Problem wieder offenbart. „Uns fehlt momentan der Zug nach vorne. Hätten wir in der ersten Halbzeit das Führungstor gemacht, wäre das Ding vielleicht in unsere Richtung gekippt“, sagte Erps. Bis zur Pause hielt sein Team ein 0:0, was auch daran lag, dass die Pfalzdorfer „ganz gut im Spiel waren“, so Erps.
Nach der Pause erwies sich eine Eins-gegen-Eins-Situation im Hamminkelner Strafraum letztlich als Dosenöffner für den HSV. Der Schiedsrichter entschied in der 68. Minute auf Foulelfmeter, den Leon Bender zum 1:0 für Hamminkeln verwandelte. „Die Situation hätten wir schon vorher klären müssen“, sagte Erps. Auch der Treffer zum 0:2 durch Lars Ortius hätte verhindert werden können.
Immerhin: Alemannia Pfalzdorf kam durch den Anschlusstreffer von Joep Renkens (83.) noch auf 1:2 heran, dabei blieb es aber – auch, weil die Pfalzdorfer am Ende hektischer wurden.
Und wie ist jetzt die Stimmung bei Alemannia Pfalzdorf? „Gut“, sagt Erps. „Wir wussten von Anfang an, dass es für uns nur um den Klassenerhalt geht. Wir stehen seit dem ersten Spieltag unter Druck.“ Das habe sich jetzt nach der Niederlage nicht geändert. Einen Wunsch hat Raphael Erps aber: „Wir müssen in den nächsten Spielen endlich mal in Führung gehen.“