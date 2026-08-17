Alemannia Pfalzdorf gibt Führung aus der Hand

Alemannia Pfalzdorf ist am Freitagabend mit einer Niederlage in die neue Saison der Bezirksliga gestartet. Fünf Tage nach dem 1:0 im Kreispokal-Derby bei der SG Kessel/Ho-Ha unterlag das Team vor heimischem Publikum im Heribert-Ramrath-Stadion dem Hamminkelner SV mit 1:2 (0:0).
Für Ex-Spieler und Neutrainer Lars Völpert, der im Sommer die Nachfolge von Raphael Erps angetreten hat, hätte ein Unentschieden die Kräfteverhältnisse auf dem Platz besser abgebildet. „Das Ergebnis ist schon ärgerlich. Aufgrund des Spielverlaufs hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, so Völpert. Die Anfangsphase gehörte den Gästen von der rechten Rheinseite, die einmal an der Latte scheiterten. „Nach der ersten Trinkpause waren wir besser im Spiel. Bis zur Halbzeit gab es dann sehr viel Wild-West-Fußball mit Chancen hüben wie drüben. Das Tempo war sehr hoch“, sagte Völpert.
Nach dem Seitenwechsel erwischte seine Mannschaft den besseren Start. Nach einer Stunde belohnte sich die Alemannia für ihr gesteigertes Engagement. Joel Piskurek (61.) brachte die Gastgeber in Führung. Wenig später folgte eine weitere Trinkpause, die der Alemannia zum Verhängnis werden sollte. Der Gastgeber kam aus dem Rhythmus – innerhalb von nur vier Minuten drehte der Hamminkelner Felix Becker die Partie mit einem Doppelpack (74., 77.). Der vermeintliche Ausgleichstreffer von Joep Renkens (88.) wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen.
„Wir haben zum Schluss noch einmal Druck gemacht und hatten vier, fünf gute Gelegenheiten. Es ist sehr unglücklich, dass das Momentum im zweiten Durchgang so zugunsten von Hamminkeln gekippt ist. Aber wir gehen trotzdem positiv aus der Partie, weil wir vieles richtig gemacht haben“, so Völpert.