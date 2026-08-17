Alemannia Pfalzdorf gibt Führung aus der Hand

Nach dem Seitenwechsel erwischte seine Mannschaft den besseren Start. Nach einer Stunde belohnte sich die Alemannia für ihr gesteigertes Engagement. Joel Piskurek (61.) brachte die Gastgeber in Führung. Wenig später folgte eine weitere Trinkpause, die der Alemannia zum Verhängnis werden sollte. Der Gastgeber kam aus dem Rhythmus – innerhalb von nur vier Minuten drehte der Hamminkelner Felix Becker die Partie mit einem Doppelpack (74., 77.). Der vermeintliche Ausgleichstreffer von Joep Renkens (88.) wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen.

„Wir haben zum Schluss noch einmal Druck gemacht und hatten vier, fünf gute Gelegenheiten. Es ist sehr unglücklich, dass das Momentum im zweiten Durchgang so zugunsten von Hamminkeln gekippt ist. Aber wir gehen trotzdem positiv aus der Partie, weil wir vieles richtig gemacht haben“, so Völpert.