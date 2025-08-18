Alemannia Pfalzdorf freut sich über den ersten Zähler

„Aufgeregt war ich nicht, weil wir eine gute Vorbereitung hatten“, sagte der neue Coach. Zufrieden war er nicht nur mit dem Punkt, sondern auch mit der Leistung seines Teams. Er war auf Nummer sicher gegangen und hatte größtenteils erfahrene Spieler auf den Platz geschickt. Die jüngeren Kicker sollen aber in den nächsten Wochen auch vermehrt zum Zuge kommen.

„Mit dem Punkt können wir zufrieden sein. Wir haben hinten wenig zugelassen und hatten selbst zwei, drei gute Chancen“, so Erps. „Nach der Pause war Xanten dann am Drücker, aber wir haben ganz gut verteidigt.“

Co-Trainer Jürgen Zeegers sah es ähnlich: „Wir waren in der ersten Halbzeit einen Ticken besser als Xanten. In der zweiten Hälfte hat der TuS uns vor Probleme gestellt. Am Ende hat er aufgemacht und uns noch einige Räume ermöglicht“, so Zeegers. Ein später Führungstreffer für die Pfalzdorfer wäre somit kein Ding der Unmöglichkeit gewesen.

Erps gibt sich für den weiteren Saisonverlauf auf dem Weg zu einem frühen Klassenerhalt zuversichtlich. Die Art und Weise, wie sein Team aufgetreten sei, habe ihm gut gefallen. „Zumal der Gegner sicher andere Ambitionen hat als wir“, so der Coach.