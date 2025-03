Alemannia Pfalzdorf feiert wichtigen Sieg

Als „Wechselbad der Gefühle“ betitelte Teammanager Gilbert Wehmen die Partie zwischen Alemannia Pfalzdorf und dem VfL Repelen in der Bezirksliga – eine Formulierung, die nicht passender hätte sein können. Denn drei Führungen brauchte es, bis der Aufsteiger aus Pfalzdorf dann endlich die Gäste vor heimischer Kulisse mit 3:2 (1:1) in die Knie gezwungen hatte.

Dabei machte sich die Alemannia das Leben selbst unnötig schwer und kassierte zweimal postwendend den Ausgleich. Nach einem guten Start war es Martin Koenen (23.), der von einem Abspielfehler in der Defensive der Gäste profitierte und mit einem Distanzschuss aus 25 Metern die verdiente Führung erzielte. Andrija Kurandic (29.) bestrafte allerdings einen Abstimmungsfehler in der Pfalzdorfer Abwehr umgehend und traf zum überraschenden 1:1.

Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause, in der Alemannen-Trainer Thomas Erkens anscheinend die richtigen Worte fand. Seine Mannschaft zeigte sich in der zweiten Hälfte noch dominanter und erspielte sich gute Gelegenheiten, die allerdings nicht von Erfolg gekrönt waren.