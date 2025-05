Alemannia Pfalzdorf erledigt Hausaufgaben

Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf hat im Kampf gegen Relegationsplatz 15 seine Hausaufgaben erledigt. Im Duell gegen den direkten Mitkonkurrenten TSV Krefeld-Bockum gelang ein 2:0 (1:0)-Heimsieg – beide Mannschaften haben jetzt 37 Punkte auf dem Konto und belegen die Plätze 14 und 15. Ebenfalls noch zittern müssen der VfL Repelen (39 Punkte), der VfB Uerdingen und die SGE Bedburg-Hau (beide 40). Eines dieser fünf Teams muss nach der Saison in der Relegation gegen den Viertletzten der Bezirksliga-Gruppe 1 antreten.

Im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Partie, die ganz im Zeichen des Abstiegskampfes stand. Gleich in Minute zwei setzte der Gast aus Krefeld die erste Duftmarke, als nach einem Pfalzdorfer Abwehrfehler Marlon Depenbrock eine gute Chance zur frühen Führung vergab.

Alemannia erarbeitet sich Vorteile

Zu Anfang hatten die Gäste leichte Vorteile, doch allmählich ergriff die Alemannia die Initiative. Ein Kopfball von Luca Stratemann strich knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei. Der Angreifer hatte in Minute 24 die nächsten Chancen, seine Farben in Front zu bringen, doch es blieb bei zwei vergeblichen Versuchen. Cem Artas (34.) verpasste um Zentimeter eine Vorlage von Stratemann. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Nick Helmus im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Stratemann souverän zur verdienten 1:0-Führung.