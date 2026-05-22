Alemannia Pfalzdorf entlässt den Aufstiegstrainer und Retter

Mitte Februar war die Welt im Heribert-Ramrath-Stadion noch in Ordnung. „Raphael musste in große Fußstapfen treten und hat die Erwartungen bisher voll erfüllt. Er genießt weiterhin unser Vertrauen – das war praktisch nur ein Abnicken“, sagte Stefan Eikemper, Sportlicher Leiter des Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf, nachdem er den Vertrag mit Trainer Raphael Erps in der Winterpause um eine weitere Saison verlängert hatte. Jetzt sieht die Sachlage aber etwas anders aus. Erps wird das Team in der neuen Saison nicht mehr trainieren. Ein potenzieller Nachfolger ist schon im Gespräch.
Die Nachricht über Erps‘ Vertragsverlängerung kam damals wenig überraschend. Schließlich hatte der Coach, der zuvor die Reserve des Vereins in die Kreisliga A geführt hatte, auch nach seiner Beförderung ganze Arbeit geleistet. Erps hatte im Sommer die Nachfolge von Thomas Erkens angetreten. Mit der Vorgabe, den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu sichern. Gar nicht so einfach, weil er nach den Abgängen von Cem Artas (zum Bezirksliga-Rivalen SV Rindern), Kay Tönnißen und Andre Laarmanns (beide Laufbahnende) vor allem in der Abwehr eine Baustelle vorfand.
Erwartungsgemäß musste sich die Mannschaft von Anfang an nach unten orientieren, lag aber meistens über dem Strich. Zwei Spieltage vor Saisonende ist die Alemannia praktisch gerettet. Der SV Haldern und Viktoria Goch II sind bereits abgestiegen, die SGE Bedburg-Hau zieht ihre Mannschaft zurück, der Vorsprung auf Westfalia Anholt beträgt vier Punkte – da passiert nichts mehr. Die zweite Mannschaft hat den Klassenerhalt in der Kreisliga A ebenfalls bereits geschafft – die Saison läuft für Alemannia Pfalzdorf wie gemalt.
Das sehen die Verantwortlichen aber offenbar anders. „Die Entscheidung uns von Raphael Erps nach der Saison zu trennen, ist uns natürlich alles andere als leicht gefallen. Dennoch sind wir gemeinschaftlich mit dem Hauptvorstand nach intensiver und interner Bewertung zu der Überzeugung gekommen, dass wir speziell in der Rückrunde keine sportliche Weiterentwicklung erkennen konnten und uns in der kommenden Saison für einen neuen, sportlichen Impuls entschieden haben. Dabei geht es nicht um den Tabellenstand oder Punkteausbeute, sondern rein um die sportliche Weiterentwicklung“, heißt es in der neuesten Mitteilung aus Pfalzdorf, die Stefan Eikemper am Mittwoch verschickt hat.
„Ich weiß das schon seit einigen Wochen. Was soll ich dazu sagen? Ich habe fünf schöne Jahre in Pfalzdorf erlebt, mit der Reserve den Aufstieg geschafft und möchte jetzt noch die erste Mannschaft zum Klassenerhalt führen. Dann kann ich guten Gewissens gehen und habe mir nichts vorzuwerfen“, sagt Erps.
Offenkundig sind dem 48-Jährigen gerade einmal sechs Spiele zum Verhängnis geworden. Im Zeitraum zwischen dem 22. Februar und dem 20. März holte die Alemannia aus fünf Meisterschaftspartien nur einen Punkt, hinzu kam das Aus im Kreispokal gegen den A-Ligisten SV Veert.
Dieser kurze Negativlauf war für die Vorsitzenden Jürgen Kamps, Hermann-Josef Jansen und Achim Hahn sowie den Sportlichen Leiter Stefan Eikemper Grund genug, eine 180-Grad-Wende zu vollziehen. Der Aufstiegstrainer und Retter wird gefeuert – eine Entscheidung, die nicht nur bei vielen Anhängern der Alemannia Kopfschütteln auslöst. „Ich bekomme momentan viele Anrufe und werde gefragt, was denn da los ist“, so Erps.
Sein Nachfolger soll zeitnah präsentiert werden. „Wir möchten den neuen Trainer möglichst noch vor dem Saisonende vorstellen, damit die Mannschaft Klarheit hat“, sagt Eikemper. Vieles deutet erneut auf eine interne Lösung hin. Christian Offermanns soll allerdings auf Wunsch seiner Spieler zunächst Trainer der Reserve bleiben. Eine heiße Spur führt zum aktuellen Kapitän Lars Völpert, der als Trainer der Pfalzdorfer A-Junioren erste Erfahrungen gesammelt hat und in der Mannschaft ein hohes Ansehen genießen.
Angesichts seiner Erfolge bei der Alemannia sollte auch Raphael Erps problemlos einen neuen Verein finden. „Wenn Interesse besteht und die sportliche Perspektive stimmt, bin ich immer gesprächsbereit“, sagt der 48-Jährige.