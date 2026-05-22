Alemannia Pfalzdorf entlässt den Aufstiegstrainer und Retter Raphael Erps hat die Reserve in die Kreisliga A geführt und steht mit der ersten Mannschaft vor dem Klassenerhalt in der Bezirksliga. Im Winter hat der 48-Jährige seinen Vertrag verlängert – jetzt muss er gehen. Diese Gründe nennt Alemannia Pfalzdorf. von RP / Volker Himmelberg · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Pfalzdorf trennt sich im Sommer von Cheftrainer Erps – Foto: Arno Wirths

Mitte Februar war die Welt im Heribert-Ramrath-Stadion noch in Ordnung. „Raphael musste in große Fußstapfen treten und hat die Erwartungen bisher voll erfüllt. Er genießt weiterhin unser Vertrauen – das war praktisch nur ein Abnicken“, sagte Stefan Eikemper, Sportlicher Leiter des Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf, nachdem er den Vertrag mit Trainer Raphael Erps in der Winterpause um eine weitere Saison verlängert hatte. Jetzt sieht die Sachlage aber etwas anders aus. Erps wird das Team in der neuen Saison nicht mehr trainieren. Ein potenzieller Nachfolger ist schon im Gespräch.

Die Nachricht über Erps‘ Vertragsverlängerung kam damals wenig überraschend. Schließlich hatte der Coach, der zuvor die Reserve des Vereins in die Kreisliga A geführt hatte, auch nach seiner Beförderung ganze Arbeit geleistet. Erps hatte im Sommer die Nachfolge von Thomas Erkens angetreten. Mit der Vorgabe, den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu sichern. Gar nicht so einfach, weil er nach den Abgängen von Cem Artas (zum Bezirksliga-Rivalen SV Rindern), Kay Tönnißen und Andre Laarmanns (beide Laufbahnende) vor allem in der Abwehr eine Baustelle vorfand. Alemannia Pfalzdorf steht in der Bezirksliga über dem Abstiegsstrich Erwartungsgemäß musste sich die Mannschaft von Anfang an nach unten orientieren, lag aber meistens über dem Strich. Zwei Spieltage vor Saisonende ist die Alemannia praktisch gerettet. Der SV Haldern und Viktoria Goch II sind bereits abgestiegen, die SGE Bedburg-Hau zieht ihre Mannschaft zurück, der Vorsprung auf Westfalia Anholt beträgt vier Punkte – da passiert nichts mehr. Die zweite Mannschaft hat den Klassenerhalt in der Kreisliga A ebenfalls bereits geschafft – die Saison läuft für Alemannia Pfalzdorf wie gemalt.

Das sehen die Verantwortlichen aber offenbar anders. „Die Entscheidung uns von Raphael Erps nach der Saison zu trennen, ist uns natürlich alles andere als leicht gefallen. Dennoch sind wir gemeinschaftlich mit dem Hauptvorstand nach intensiver und interner Bewertung zu der Überzeugung gekommen, dass wir speziell in der Rückrunde keine sportliche Weiterentwicklung erkennen konnten und uns in der kommenden Saison für einen neuen, sportlichen Impuls entschieden haben. Dabei geht es nicht um den Tabellenstand oder Punkteausbeute, sondern rein um die sportliche Weiterentwicklung“, heißt es in der neuesten Mitteilung aus Pfalzdorf, die Stefan Eikemper am Mittwoch verschickt hat. „Ich weiß das schon seit einigen Wochen. Was soll ich dazu sagen? Ich habe fünf schöne Jahre in Pfalzdorf erlebt, mit der Reserve den Aufstieg geschafft und möchte jetzt noch die erste Mannschaft zum Klassenerhalt führen. Dann kann ich guten Gewissens gehen und habe mir nichts vorzuwerfen“, sagt Erps.