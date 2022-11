Alemannia Pfalzdorf entführt Punkt aus Straelen Bezirksliga, Gruppe 5: Der Aufsteiger freut sich über ein 1:1 an der Römerstraße. Der Straelener Coach Bilal Lekesiz ist verärgert.

Beim Tabellenfünften aus Straelen hadert man unterdessen mit dem Remis. „Wir waren von Beginn an sehr gut im Spiel, hätten zur Halbzeit praktisch 4:0 führen müssen. Doch wenn du das 2:0 und das 3:0 nicht machst, bekommst du halt das 1:1“, sagte SVS-Coach Bilal Lekesiz, der seine Mannschaft auf einigen Positionen umgebaut hatte. In der 34. Minute brachte Serhat Koruk die Straelener Gastgeber zunächst in Führung. Ein Pass in die Tiefe fand Ikechi Okafor, der das Auge für Koruk im Rückraum hatte – 1:0.

Auf Seiten der Alemannia verpasste Simon Bartjes zuvor die größte Chance. Besser machte es Routinier Michael Pesch. Fünf Minuten nach der Straelener Führung traf der 39-Jährige zum Ausgleich. Bei einem Freistoß wurde ein Schussversuch von Dominik van Baal zunächst geblockt. Pesch staubte aus dem Tumult heraus ab. Stephan Gregor hatte nach Abpfiff nur positive Worte für seinen ein Jahr älteren „Schützling“ übrig. „Er war heute einmal mehr ein wichtiger Punkt in unserem Spiel und kann die jüngeren Spieler wunderbar mitziehen“, sagte Gregor.

In Halbzeit zwei ließen die Gäste einige gute Chancen aus. Auch der SV Straelen versuchte es noch einmal. Ein weiterer Treffer wollte jedoch nicht mehr fallen. Und so sprach Gregor am Ende von einem gerechten Unentschieden. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie leidenschaftlich wir hier aufgetreten sind“, sagte der Pfalzdorfer Trainer. Sein Gegenüber Lekesiz war hingegen sichtlich unzufrieden. „Pfalzdorf hat aus drei Schüssen ein Tor gemacht. In der ersten Halbzeit musst du das Ding einfach zumachen.“ Am Ende fühle sich das Remis eher an wie eine Niederlage, so Lekesiz. Die Alemannia verbesserte sich mit dem Unentschieden auf Platz zwölf, der am Saisonende den Klassenerhalt bedeutet.