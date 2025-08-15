Alemannia Pfalzdorf: „Dieser Verein hat unheimliche Wucht“

Alemannia Pfalzdorf hat wenigstens schon in einem Punkt Klarheit, ehe die Saison für den Bezirksligisten am kommenden Sonntag, 17. August, um 15.30 Uhr mit der Heimpartie gegen den TuS Xanten beginnt. Die Alemannia weiß, wann sie die Mannschaftsfahrt planen kann.

Im Juni musste sie noch bangen, den Flieger nach Mallorca zu verpassen, weil sie im Abstiegskampf erst in eine Entscheidungsrunde mit zwei punktgleichen Teams musste und bei negativem Ausgang noch Relegationsspiele gedroht hatten. Entscheidungsspiele wird es nicht mehr geben. Jetzt zählt bei Punktgleichheit im Auf- und Abstiegskampf der direkte Vergleich.

Relegationsspiele der Viertletzten der sechs Bezirksliga-Gruppen wird es weiter geben. Sie könnten wieder ein Thema für Alemannia Pfalzdorf werden. Das ist dem neuen Coach Raphael Erps, der mit dem zweiten Team des Klubs in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft hat, bewusst. „Wir wollen den Klassenerhalt schaffen – und das so schnell wie möglich“, sagt Raphael Erps, der die Nachfolge von Thomas Erkens angetreten hat. Ein anderes Ziel könne es nicht geben, „weil einige Vereine im Gegensatz zu uns in der Klasse schon mit Geld unterwegs sind“, so der Coach. „Und deshalb sehe ich uns als das kleine gallische Dorf in der Liga, das ein bisschen für Aufsehen sorgen will.“

Der Zaubertrank, der die Fußball-Gallier aus Pfalzdorf so stark macht, enthält dabei zwei Zutaten. Nummer eins: Ein Trumpf des Teams sei, so der Coach, die „große mannschaftliche Geschlossenheit“. Nummer zwei. „In diesem Verein steckt eine unheimliche Wucht. Das haben die Entscheidungsspiele in der vergangenen Saison bewiesen“, sagt Raphael Erps.

Er macht das an der Tatsache fest, dass erst gut 200 Fans die Mannschaft im ersten Entscheidungsspiel beim TSV Krefeld-Bockum unterstützt haben. „Und was dann im Heimspielgegen den VfB Uerdingen passiert ist, das spricht ja für sich“, so der Coach. Da wurde das Team beim 2:1-Sieg, der die Rettung bedeutete, von gut 1000 Zuschauern unterstützt. Diese Partie hat auch eine große Euphorie bei der Alemannia entfacht. „Diesen Schwung haben wir mit in die Vorbereitung genommen“, sagt Erps.

Wichtige Spieler mussten ersetzt werden

Drei wichtige Kräfte des bisherigen Teams sind nicht mehr dabei. Martin Koenen und Andre Laarmanns haben ihre Laufbahn beendet. Cem Artas läuft jetzt für den Ligarivalen SV Rindern auf. Einziger externer Neuzugang ist Samouil Schiefer (Viktoria Goch II). Luca Kanders, Marvin Flounders, Klaas Hendricks, Noel Köppe, Lukas Völpert und Dustin Hoffmann sind aus der zweiten Mannschaft aufgerückt.

„Wir haben zwar drei Spieler verloren, die sehr wichtig für das Team waren. Doch die Jungs, die aus der zweiten Mannschaft gekommen sind, haben das Potenzial, sie zu ersetzen“, sagt der Coach. Die personelle Entwicklung kommt für ihn nicht überraschend. „Als ich dem Verein für zwei Jahre die Zusage gegeben habe, da war mir klar, dass es einen Generationswechsel in der Mannschaft geben wird. Ich gehe davon aus, dass auch im kommenden Jahr eventuell wieder der eine oder ältere Spieler aufhören wird“, sagt er.

Der große Schwachpunkt der Mannschaft in der vergangenen Saison war ihre Abschlussschwäche. Raphael Erps sieht die Alemannia in Sachen Offensive aber auf einem guten Weg. „Wir haben in den Testspielen gute Ansätze gezeigt. Ich war sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir in der Offensive agiert haben“, sagt er.

Die Alemannia erwartet zum Auftakt mit dem TuS Xanten einen Gegner, der sich verstärkt hat und in der Vorbereitung zum Beispiel beim 3:2-Sieg im Test gegen den Oberligisten 1. FC Kleve überzeugt hat. „Wichtig wird sein, dass wir sehr kompakt stehen und den Gegner immer wieder vor Aufgaben stellen. Wenn wir mit der Leidenschaft und Überzeugung, die wir in den Entscheidungsspielen gezeigt haben, auftreten, dann bin ich guter Dinge, dass wir einen guten Start erwischen werden“, sagt Raphael Erps, der auf einen breiten Kader setzen kann. „Wir sind gut aufgestellt.“