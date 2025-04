Alemannia Pfalzdorf bringt einen wichtigen Punkt nach Hause

Alemannia Pfalzdorf hat einen wichtigen Punkt im engen Abstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 4 geholt. Durch das torlose Unentschieden beim VfB Uerdingen bleiben die Alemannen weiterhin auf einem Nicht-Abstiegsplatz und haben noch ein Spiel in der Hinterhand.

So., 06.04.2025, 15:45 Uhr

Schwungvoll, aber nicht entschlossen genug

Die Gäste zeigten sich von Beginn an schwungvoll, konnten die gute Defensive des VfB Uerdingen allerdings nicht knacken. Die Gastgeber setzten viel auf lange Bälle, was den Pfalzdorfern einige Probleme bereitete. In einer sonst chancenarmen Partie hatten die Uerdinger jedoch die klareren Gelegenheiten.