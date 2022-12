Alemannia Pfalzdorf bejubelt spät den ersten Heimpunkt Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf hat doch noch zuhause gepunktet.

Versöhnlicher Abschluss für Alemannia Pfalzdorf: Im letzten Heimspiel des Jahres sicherte sich der Aufsteiger ein 2:2 (1:1) gegen den Tabellenachten FC Neukirchen-Vluyn und durfte so den ersten Punktgewinn der laufenden Saison vor eigenem Publikum feiern.

Einen entscheidenden Anteil daran hatte der eingewechselte Henning Hans, der mit seinem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen blau-weißen Jubelsturm auslöste. Der Gastgeber war in Halbzeit eins mit 1:0 in Führung gegangen. Lars Völpert (12.) hatte aus der Distanz getroffen.

In der Folge drehte der FC Neukirchen-Vluyn die Partie. Schon eine Minute nach dem Pfalzdorfer Treffer erzielte Philip Aalken bei einem Konter der Gäste das 1:1. Nach dem Seitenwechsel schmälerte Astrit Krasniqi mit seinem Treffer zum 2:1 (57.) die Hoffnungen des Neulings auf den ersten Heimpunkt. Die Alemannia steckte jedoch nicht auf und belohnte sich spät. „Unter dem Strich ist das ein gerechtes Ergebnis. Wir haben uns nach dem Rückstand stark zurückgekämpft und können nun mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen“, sagte der Pfalzdorfer Teammanager Gilbert Wehmen.