Alemannia Pfalzdof lässt sich von Störfaktoren beeinflussen

Der Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf hat a Watschn kassiert (um es mal in Oktoberfest-Deutsch auszudrücken). Das Team verlor beim Landesliga-Absteiger Sportfreunde Lowick mit 0:6 (0:3). Dabei spielten mehrere Faktoren eine Rolle – zwei Elfmeter, ein robust auftretender Gegner, der Schiri und eine nur 25-minütige Phase, in der die eigene Leistung stimmte.

„Anfangs waren wir gut im Spiel, haben dann aber in der 17. Minute das 0:1 kassiert. Danach hat der Schiedsrichter dem Gegner zwei Elfmeter zugesprochen, die aus meiner Sicht keine waren“, sagte Alemannia-Coach Raphael Erps. Die Lowicker nutzen die Strafstöße, um mit 3:0 (34., 42.) in Führung zu gehen.

Diesem hohen Rückstand folgte noch vor der Pause eine Szene, in der ein Lowicker laut Erps eine Gelb-Rote Karte verdient gehabt hätte. Denn der Spieler habe die Gelbe Karte erhalten und sich dafür mit einem erhobenen Daumen beim Schiri bedankt. Eine Bestrafung für die hämische Aktion sei ausgeblieben. „Der Schiedsrichter hatte viel Einfluss auf das Spiel“, so Erps.

In der zweiten Halbzeit wollten die Pfalzdorger das Ruder rumreißen. Doch das funktionierte nicht. Die Lowicker erhöhten per Sonntagsschuss auf 4:0 (52.). In der Folge gab es noch weitere Szenen, in denen die robuste Lowicker Spielweise vom Schiedsrichter ungeahndet blieb. Erps berichtete unter anderem, dass einer seiner Spieler gegen die Bande gedrückt worden sei, was ohne Folgen für den Übeltäter blieb. Danach kassierte die Alemannia noch die Gegentreffer zum 0:5 (71.) und 0:6 (73.).

Erps wollte all das aber auch nicht als Ausrede gelten lassen. Denn die Leistung seines Teams habe bis auf die ersten 25 Minuten auch nicht gestimmt. Zudem hätten sich seine Spieler nicht von den Störfaktoren beeinflussen lassen dürfen. „Das ist ein Lerneffekt. Das werden wir aufarbeiten“, sagte der Coach.

Alemannia Pfalzdorf: Eckermann – Rothemel, Janßen, van Baal, Stratemann, Helmus, Emmers Eikemper (69. Schiefer), Voß (34. Lu. Völpert), Lorenz (69. Caspers), Kanders (52. La. Völpert).