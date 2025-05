Alemannia Nied II übertraf alle Erwartungen

Der Neustart glückte. Klabi lobt seinen Trainerkollegen in höchsten Tönen: „Christian hat es geschafft, einen unglaublichen Teamspirit zu entfachen. Er ist super engagiert und hat seinen Legendenstatus eindrucksvoll bewiesen, menschlich wie sportlich.“ Das zeigte sich unter anderem in der konstanten Entwicklung des Teams. „Die Jungs haben von Anfang an super mitgezogen – wir waren schon mit dem Saisonbeginn sehr zufrieden und jetzt sind wir es erst recht", erklärt Klabi.

Dankbarkeit für Vereinsleben und starkes Miteinander

Ein Schlüssel zum Erfolg war auch das starke Miteinander im Verein. „Die Unterstützung zwischen erster und zweiter Mannschaft war hervorragend“, verrät Klabi. „Ein großes Lob an Steffen Kaschel und Maurice Lampe (Trainer der ersten Mannschaft) sowie an alle dSpieler – wir haben uns gegenseitig getragen.“ Genau dieses Vereinsleben hebt Klabi besonders hervor: „Ich war bei vielen Vereinen, aber was bei der Alemannia herrscht, ist absolut außergewöhnlich.“ Und fügt an: „Ich spüre riesengroße Dankbarkeit allen Beteiligten im Verein gegenüber, diese Saison hat einfach nur riesengroßen Spaß gemacht."