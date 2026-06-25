Alemannia Nied: Gesunde Entwicklung statt kurzfristiger Erfolg

Zusammenhalt als A&O beim FV Alemannia Nied. – Foto: Willi Roth - Archiv

Mit Karim Klabi übernimmt künftig der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft die Rolle des Geschäftsführers. Gemeinsam mit Gruppenliga-Coach Steffen Kaschel gibt er Einblicke in die Vereinsphilosophie, die Bedeutung der Jugend und die positive Entwicklung beim FV.

Nied. Beim FV Alemannia Nied läuft derzeit vieles in die richtige Richtung. Das gilt nicht nur für die sportlichen Ergebnisse der ersten und zweiten Mannschaft, sondern vor allem für die Entwicklung des gesamten Vereins. Nachwuchsarbeit, Gemeinschaft und die Einbindung eigener Spieler in den Aktivenbereich stehen dabei klar im Mittelpunkt.

Für Karim Klabi beginnt beim FV Alemannia Nied ein neues Kapitel. Sein Wechsel zum Geschäftsführer steht sinnbildlich für einen Verein, der aktuell auf vielen Ebenen wächst und seine Strukturen kontinuierlich weiterentwickelt. „Die zweite Mannschaft liegt mir sehr am Herzen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs zusammenzuarbeiten“, blickt Klabi auf seine Zeit als Trainer zurück.

Bei den „Nieder Buben“, wie die Jugendspieler vereinsintern genannt werden, gehe es bewusst nicht um ein reines Leistungsprinzip. „Wir wollen die Spieler gesund entwickeln und ihnen Zeit geben. Uns ist wichtig, dass sich die Kinder und Jugendlichen bei uns wohlfühlen und langfristig Teil des Vereins bleiben.“

Gleichzeitig freut er sich auf die neue Aufgabe: „Ich möchte jetzt erst einmal alle Mannschaften kennenlernen und freue mich auf den Austausch im gesamten Verein.“ Der Fokus soll dabei unverändert auf der nachhaltigen Entwicklung liegen – sowohl im Jugend- als auch im Aktivenbereich.

Auch das Vereinsleben spielt für den neuen Geschäftsführer eine entscheidende Rolle. „Bei uns ist nach 90 Minuten nicht Schluss“, beschreibt Klabi die besondere Atmosphäre. Training oder Spiel seien oftmals der Anfang eines langen Vereinsabends. Viele Mitglieder, Spieler und Familien blieben anschließend im Vereinsheim zusammen. Genau dieses Gemeinschaftsgefühl mache die Alemannia aus und solle auch künftig ein wichtiger Bestandteil der Vereinsidentität bleiben. Ziel der Schwarz-Gelben sei es ebenso, „für den Frankfurter Westen zu stehen“.

Alemannia Nied II hegt große Ambitionen für die Saison 2026/27

Sportlich blickt Klabi auf eine erfolgreiche Saison der zweiten Mannschaft zurück. Trotz zahlreicher Verletzungen und einiger Schwankungen erreichte das junge Team Platz sechs und schloss die Runde mit 55 Punkten bei einer Tordifferenz von plus 39 Treffern ab. Für die kommende Spielzeit seien die Spieler selbst sehr ambitioniert. „Die Jungs wollen oben angreifen. Das ist ihr eigenes Ziel. Vom Verein aus gibt es aber keinen Druck.“

Auch die erste Mannschaft blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Trainer Steffen Kaschel habe ursprünglich vor allem den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Dass am Ende Rang vier in der Gruppenliga Wiesbaden heraussprang, bewertet er daher als großen Erfolg: „Wir wollten schnell nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Platz vier ist ein super Ergebnis für uns.“

Starke Rückrunde der Ersten – neue Gesichter im Sommer

Dabei verlief die Saison keineswegs geradlinig. Nach einem starken Start folgte eine schwache Herbst-Winter-Phase. Der Tiefpunkt sei das Pokalaus gegen den Kreisoberligisten FC Marxheim Ende Februar gewesen. Anschließend gelang jedoch die Wende. „Wir sind danach auf einer hohen starken Welle geritten und gehörten zeitweise zu den besten drei Mannschaften der Rückrunde“, erklärt Kaschel. Einen wichtigen Anteil daran soll Winterzugang Alexander Hien gehabt haben, dessen Erfahrung der jungen Mannschaft zusätzlich notwendige Stabilität verliehen habe.

Der Gruppenliga-Coach sieht die Entwicklung seiner Mannschaft eng mit der Vereinsphilosophie verknüpft: „Viele Spieler stammen aus dem eigenen Nachwuchs, weitere Talente rücken aktuell nach.“ Zwar wechselte mit Edward Mensah-Bonsu ein Leistungsträger in diesem Sommer zum Verbandsligisten Rot-Weiß Frankfurt, dennoch setzt Nied seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Mit Nicolai Płaczek (1. FC Viktoria Kelsterbach), Tiziano Terzic (SV Zeilsheim II) und Jonas Kunz (RW Walldorf III) sowie mehreren Nachwuchsspielern verstärkt sich die Alemannia gezielt mit jungen Fußballern.

Neu im Trainerteam ist zudem Benjamin Apidopoulos, auf den sich Kaschel besonders freut: „Benjamin ist positiv verrückt und bringt sehr viel Energie mit. Er kennt den Verein, hat hier selbst gespielt und ich habe große Vorfreude auf unsere Zusammenarbeit im Trainerteam.“

Kaschel verspürte während seiner Krebserkranung große Unterstützung

Wie groß die Bedeutung der Jugendarbeit inzwischen geworden ist, zeigen auch die Zahlen. Die zweite Mannschaft startete am Montag mit 33 Spielern in die Vorbereitung, darunter zehn Akteure aus der eigenen A-Jugend. Zudem stellt der Verein in der kommenden Saison jeweils drei Mannschaften in der B- und C-Jugend. Insgesamt umfasst die Alemannia mittlerweile knapp 30 Teams im Jugend- und Aktivenbereich – und das alles auf einer Sportanlage mit einem einzigen Fußballfeld.

Dass diese Entwicklung überhaupt möglich ist, führt Kaschel auch auf das Engagement vieler Menschen im Betreuerstab zurück. Während seiner Krebserkrankung in der vergangenen Saison habe er große Unterstützung erfahren. Besonders Maurice Lampe, Wilfried Lampe, Heinz-Joachim Gerstenberg, Florian Fischer, André Pereira Fonseca, Christian Boettinger sowie sein Vater Norbert Kaschel hätten ihm in dieser schwierigen Zeit den Rücken freigehalten. „Ohne diese Menschen würde vieles bei uns nicht funktionieren“, betont Kaschel. Genau dieses Miteinander sei letztlich auch der Grund, weshalb beim FV Alemannia Nied derzeit etwas Großes entstehe.