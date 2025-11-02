Alemannia-Mentalität entscheidet Verfolgerduell

Waldalgesheim. Kaum steht bei der Alemannia hinten wieder die Null, flattern auch wieder drei Punkte auf einmal ins Haus. Im Verfolgerduell der Verbandsliga Südwest erkämpften sich die Waldalgesheimer gegen den starken FC Bienwald Kandel einen insgesamt verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg und zogen nach Punkten mit dem Aufsteiger gleich, verbleiben aber auf Rang vier. Den Treffer des Tages besorgte Mahdi Menatgir (39.), der nun bereits stattliche 13 Saisontore vorweisen kann.

Zumal die Alemannen vor allem im ersten Durchgang deutlich torgefährlicher waren. Die beste Chance vergab Jean Houngbedji, der nach einem Fehler der Kandel-Abwehr alleine auf den Torwart zulief, den Ball aber nicht im Tor unterbrachte. Machte aber nichts, es gibt ja noch Mahdi Menatgir. Einen langen Ball von Tobias Lauterbach verarbeitet Nils Gräff prima, hätte selbst netzen können, spielte aber uneigennützig in die Mitte, wo Mehnatgir nur noch vollenden musste.

Kapitän Daniel Braun sprach hinterher vom „besten Spiel der Saison“ und freute sich darüber, dass sein Team nur wenig zugelassen habe. Wenig ist allerdings leicht übertrieben – eine einzige Chance hatte sich den Gästen geboten, doch die vergab der im zweiten Durchgang eingewechselte torjagende Spielertrainer Yasin Özcelik. Und der sprach ebenfalls von einem „verdienten Sieg“ der Gastgeber.

Zurückgewonnene Stabilität

Alemannia-Coach Elvir Melunovic verwies darauf, dass die jüngsten Unentschieden auch auf die Unerfahrenheit des ein oder anderen Spielers beruht hatte. Nun, gegen Kandel kehrten Josh Iten (auf der Sechs) und Außenverteidiger David Shamshon in die Startelf zurück und sorgten erkennbar für Stabilität. „Wir sind über die Mentalität gekommen, jeder hat alles rausgelassen“, freute sich Iten über die Einstellung seines Teams. „Sogar das Wetter hat gepasst“, schmunzelte der Lehrer über die zu einem Kampfspiel passende nass-trübe Witterung.

Auch Shamshon lieferte ein starkes Spiel ab. Bis er an der Außenlinie übelst abgeräumt wurde und verletzt ausgewechselt werden musste. Das sah zunächst gar nicht gut aus, weil der 21-Jährige mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten konnte. Ein bisschen Entwarnung gab es vorsichtig vom Chefcoach: „Das Fußgelenk ist dick. Wir hoffen aber, dass es nur eine Prellung ist. Immerhin ist er noch während des Spiel zurück auf die Bank gekommen. Aber ich bin kein Arzt. Am Montag wird er untersucht.“

Von Anfang bis zum Ende gekämpft

Für die Alemannia war es in diesem Spiel eine Schwächung: „Wir haben nach seiner Auswechslung so ein bisschen den Faden verloren“, bekannte Melunovic, der aber insgesamt zufrieden war: „Es war ein hartes Spiel gegen einen guten Gegner. Und wir haben von Anfang bis zum Ende gekämpft und das wunderbar gemacht.“

Der junge Ben Grünewald fasste derweil die 90 Minuten treffend zusammen: „Es war ein anstrengendes Spiel, dass wir über Mentalität und Laufbereitschaft verdient gewonnen haben.“ Kapitän Daniel Braun sprach zudem von einem „Schritt in die richtige Richtung“. Darüber hinaus habe die Mannschaft nach den letzten beiden Unentschieden „eine Reaktion gezeigt“. Wenn die Waldalgesheimer auch am nächsten Wochenende zum Hinrundenabschluss beim neuen Tabellenzweiten Jahn Zeiskam eine ähnliche Leistung abliefern, dann ist da auf jeden Fall für die Alemannia dort auch was drin.

SV Alemannia Waldalgesheim: Juric; Gänz, Padberg, Braun, Lauerbach, Shamshon (62. M. Pira), Iten, Grünewald, Gräff, Houngbedji (79. Fakas), Mehnatgir (90.+2 Goncalves).





