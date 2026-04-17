Alemannia Mariadorf: Herzog & Feilhaber bleiben, Quartett kehrt heim

Marcel Herzog (re.) und Timo Feilhaber (li.) bleiben an der Seitenlinie bei Alemannia Mariadorf. – Foto: Andre Peters

Bei der „Landalemannia“ herrscht Klarheit. Alemannia Mariadorf bastelt mit Hochdruck an der kommenden Spielzeit und setzt dabei auf eine Mischung aus aktuellen Trainerteam und einer Rückholaktion ehemaliger Leistungsträger. Neben der Vertragsverlängerung des Trainerteams Marcel Herzog und Timo Feilhaber verkündete der Tabellenvierte gleich vier Neuzugänge, die allesamt eine gemeinsame Vergangenheit beim Bezirksligsten und eine aktuelle Station in Hückelhoven teilen.

An der Seitenlinie herrscht nach einer starken Rückrunde nun endgültig Klarheit. Der 46-jährige Marcel Herzog, der das Team erst im Winter als Nachfolger von Mirko Braun übernommen hatte, konnte die Mannschaft stabilisieren und auf den vierten Tabellenplatz führen. Mit 13 Punkten aus den letzten sieben Spielen hat das Gespann aus Herzog und dem 30-jährigen Co-Trainer Timo Feilhaber bewiesen, dass die Chemie stimmt. Der Verein lobt in seiner Mitteilung vor allem die neue Struktur: "Marcel Herzog hat es in kurzer Zeit geschafft, der Mannschaft eine klare Struktur zu geben und sie sportlich neu auszurichten. Mit klaren Abläufen, hoher Intensität im Training und einer deutlichen Spielidee hat er das Team stabilisiert. Auch in schwierigen Phasen blieb er ruhig und traf klare Entscheidungen."

Vier Rückkehrer aus Hückelhoven

Parallel zur Arbeit an der Seitenlinie läuft die Kaderplanung für den Sommer auf Hochtouren. Dabei setzt die sportliche Leitung um Daniel Koerlings und Tom Weitz auf Identifikation. Mit Orcun Behil kehrt ein echtes Mariadorfer Eigengewächs zurück, das zuvor bei Arminia Eilendorf und Hückelhoven aktiv war. Ebenfalls wieder im schwarz-gelben Trikot zu sehen sein wird Enes Düven, der in der Vergangenheit mit 15 Toren und zwölf Assists in 47 Spielen seine enorme Wichtigkeit für die Offensive unter Beweis stellte.