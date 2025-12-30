Alemannia Lendersdorf verlängert mit Trainer- und Betreuerteam

Der SC Alemannia Lendersdorf setzt ein Zeichen für Kontinuität und sportliche Entwicklung: Das Trainerteam der ersten Mannschaft hat seine Verträge verlängert. Cheftrainer Christopher Kall, Co-Trainer Carsten Heuser sowie Torwarttrainer Alex Monath bleiben dem Verein auch in Zukunft erhalten. Damit ist die sportliche Leitung frühzeitig für die Saison 2026/27 aufgestellt.

Auch abseits des Spielfelds bleibt das bewährte Team zusammen. Die beiden Betreuer Nils Adels und Andy Schumacher haben ihre Zusammenarbeit mit dem Verein ebenfalls verlängert und tragen weiterhin maßgeblich zu den stabilen Abläufen rund um die Mannschaft bei.

Sportlich blickt die Alemannia auf eine erfolgreiche Hinrunde zurück: Zur Winterpause belegt das Team Tabellenplatz 3 in der Bezirksliga Staffel 3 und bestätigt damit die positive Entwicklung der vergangenen Monate. Geschäftsführer und sportlicher Leiter Dennis Bodden zeigt sich entsprechend zufrieden: „Die Vertragsverlängerungen über den Sommer hinaus sind ein wichtiges Signal für unseren eingeschlagenen Weg. Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen und sind bereits mitten in der Kaderplanung für die Saison 2026/27. Gemeinsam mit Cheftrainer Christopher Kall wollen wir die nächsten Schritte gezielt vorbereiten.“

Auch der Vorstand des SC Alemannia Lendersdorf bewertet die Entwicklung der ersten Mannschaft äußerst positiv. Der Verein befindet sich auf einem guten Weg, sich wie geplant in der Bezirksliga zu etablieren und dauerhaft zu festigen. Dieser Prozess soll in den kommenden Jahren konsequent und nachhaltig weiterentwickelt werden.