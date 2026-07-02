Alemannia legt in der Offensive nach

Jörg Schniering überreicht Jannik Drouet das neue Trikot. – Foto: SVA

WALDALGESHEIM. Der SV Alemannia ist rechtzeitig zum eigenen Rhein-Nahe-Liga-Turnier, das am Freitag beginnt, fündig geworden, um die eigene Abteilung Attacke zu verstärken. „Wir freuen uns sehr, mit Jannik Drouet einen starken Offensivspieler von der SG Weinsheim begrüßen zu dürfen“, teilte der Sportliche Leiter, Jörg Schniering, mit.

Gerade nach dem Abgang von Nils Gräf zum Verbandsliga-Konkurrenten SG Hüffelsheim herrschte in diesem Mannschaftsteil noch etwas Nachbesserungsbedarf an der Waldstraße.

Der 21-Jährige kommt aus der Jugend der JSG Ellerbachtal/Waldböckelheim, rückte 2023 in den Aktivenbereich der SG Weinsheim auf. Jannik Drouet überzeugte spätestens in der vergangenen Saison mit Zahlen, die nicht nur den Waldalgesheimern auffielen: In 25 Spielen in der Fußball-Bezirksliga Nahe erzielte er 18 Tore, bereitete zudem 28 Treffer vor und war damit maßgeblich an der Weinsheimer Meisterschaft beteiligt. „Eine starke Bilanz, die für seine Qualität spricht“, betont denn auch Jörg Schniering. „Wir sind glücklich, dass wir Jannik für unseren Verein gewinnen konnten, heißen ihn herzlich willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison im Trikot der Alemannia.“