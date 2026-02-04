Alemannia Laubenheim ruft auf zur Typisierungsaktion

Einer für alle, alle für Christiane: Der FSV Alemannia Laubenheim ruft auf zur Blutspende. – Foto: Dominik Claus

Der FSV Alemannia Laubenheim ruft auf zur guten Tat. Torwart Nico Mock berichtet von einer Bekannten, die an Leukämie erkrankt ist. Es handelt sich um die 56-jährige Christiane. „Aus diesem Grund findet diesen Samstag eine Typisierungsaktion in Laubenheim statt“, erzählt Mock. „Wir würden uns freuen, wenn so viele Leute wie möglich kommen würden.“

„Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein“, heißt es an diesem Samstag, 7. Februar, von 11 bis 15 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum, Pfarrei Mariae Heimsuchung, in der Möhnstraße 18, Mainz-Laubenheim. Die Federführung liegt bei der gemeinnützigen DKMS, die sich um die Registrierung von Stammzellenspendern kümmert, um weltweit Blutkrebspatienten mit einer Stammzellentherapie Heilung zu ermöglichen.

„Christiane lebt mit ihrer Familie in Mainz und verkörpert die Mainzer Lebensart. Vor allem liebt sie die Mainzer Fastnacht“, berichten die Organisatoren. „Doch statt die diesjährige Fastnacht zu genießen, verbringt sie die Tage im Krankenhaus. Denn Christiane hat Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht sie dringend eine Stammzellspende.“

Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich als potenzielle Stammzellspender registrieren. Christianes Familie und Freunde würden sich sehr freuen, ebenso wie alle beim FSV Alemannia. Der Verein trommelt kräftig in den Sozialen Medien.