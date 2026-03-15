Alemannia kommt gegen Pirmasens nicht in die Partie

Bittere Niederlage für Alemannia Waldalgesheim. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Waldalgesheim. Alles anders als geplant. Sascha Witt musste seinen Chef Elvir Melunovic, der aus familiären Gründen fehlte, im Heimspiel gegen die U21 des FK Pirmasens wie bereits in der Vorwoche vertreten. Und er musste kurzfristig wechseln. Statt Mahdi Mehnatgir, der beim Aufwärmen Wadenprobleme signalisierte, stand der gerade genesene Nils Gräff in der Startelf, nach zwei Wochen und nur einer teilweise absolvierten Trainingseinheit. Daran aber lag es nicht allein, dass Alemannia Waldalgesheim gegen die abstiegsbedrohte „Klub“ mit 1:2 die zweite Heimpleite des Jahres kassierte.

Was gelang, war der Spielzug, der zum 1:0 führte. Nach der Vorbereitung über die linke Abwehrseite kam das Leder zu Philipp Gänz, der rechts durchgestartet war. Sein Zuspiel von der Torlinie in den Rücken der Abwehr fand Gräff, der auf Höhe des langen Pfostens völlig blank stand und sich mit seinem dritten Saisontreffer bedankte (43.). Es war erst die zweite Offensivaktion, nachdem in der Anfangsphase David Shamshon von der Strafraumkante die Latte getroffen hatte.

Das Spiel war von Beginn an eine ziemlich zähe Angelegenheit. Von einem „Abnutzungskampf“ sprach Will nach dem Abpfiff. Die Gäste waren dabei vor nur etwa 125 Zuschauern an der Waldstraße aggressiv und spritzig. Die Alemannia dagegen kam nie richtig zu ihrem Spiel. „Uns hat nach dem 3:0 am Montag in Bodenheim einfach die Frische gefehlt. Die Jungs wollten, aber es ist einfach zu wenig gelungen“, analysierte Witt.

Nach vorne geht bei den Hausherren viel zu wenig

Im Wissen, dass nach vorne auch aufgrund der fehlenden Durchschlagskraft und des Ausfalls von Mehnatgir wenig geht, machte sich die Alemannia nach dem Wechsel daran, die Führung zu verteidigen. Das gelang eine halbe Stunde lang gut. Chancen gab es für die Schuhstädter nicht. Irgendwie logisch, dass ein Standard den Ausgleich brachte. Der allerdings war kurios: Torben Kirch zirkelte einen Eckball mit Links auf den kurzen Pfosten, und zur Verwunderung aller lag das Spielgerät plötzlich im Netz. Laut Witt habe „das Tor den Pirmasensern natürlich in die Karten gespielt. Danach wurden sie immer galliger, während bei uns insgesamt zu wenig lief.“

"Jungs sind unheimlich frustriert"

So kam es, dass ein eigentlich klares Unentschieden-Spiel doch noch einen Sieger fand. Zwar versuchten die Hausherren alles, näherten sich mit einem Kopfball von Tobias Lauterbach (83.) noch einmal an und hatten sogar noch eine Riesenmöglichkeit durch zwei eingewechselte Akteure. Die maßgerechte Vorlage von „JP“ Houngbedji schob Bertin Gelenbevi allerdings links am Tor vorbei. Es passierte das, was kommen musste: Im direkten Gegenzug war Philipp Buchheit zur Stelle und ließ Andrej Juric ein zweites Mal hinter sich greifen (89.).

„Die Jungs sind unheimlich frustriert“, schilderte Witt die Stimmung in der Mannschaft. Die Niederlage gegen eine kompakte Mannschaft sei aber auch mit den Umständen und der Situation erklärbar: „Am Mittwoch hatten gerade einmal acht Spieler in Training.“ Darunter waren auch Gräff, Houngbedji nach drei Monaten Verletzungszeit und Gelenbevi, der fast ein ganzes Jahr pausieren musste und gerade erst wieder Tritt fassen will. Jetzt ist der Wunsch, dass sich Mehnatgir nicht schwerer verletzt hat, Vater der Gedanken bei der Alemannia.

Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Lauterbach, Shamshon – Grünewald, Iten, Gürel (64. Kreling) – Gräff (85. Houngbedji), Goncalves (70. Gelenbevi)