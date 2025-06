Alemannia kennt jetzt den Fahrplan zum Klassenerhalt

Der Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf weiß jetzt genau, wie sein Fahrplan beim Versuch aussieht, den Klassenerhalt in einer Entscheidungsrunde mit drei punktgleichen Teams perfekt zu machen und sich die Relegation gegen Ratingen 04/19 II zu ersparen. Denn zum Auftakt der Dreierrunde trennten sich der VfB Uerdingen und der TSV Krefeld-Bockum mit 2:2. Dem VfB gelang dabei erst in der fünften Minute der Nachspielzeit der Ausgleich.

Das hat für die Alemannia zwei Konsequenzen. Nummer eins: Sie tritt am Pfingstsonntag, 8. Juni, 15 Uhr, zunächst beim TSV Bockum an und hat am Mittwoch, 11. Juni, 19.30 Uhr, den VfB Uerdingen zu Gast. Nummer zwei: Die Alemannia ist gerettet, wenn sie eines der beiden Spiele gewinnt. „Wir hätten lieber gerne erst zu Hause gespielt. Doch wir nehmen es, wie es kommt“, sagt Trainer Thomas Erkens, der sich die Partie in Uerdingen mit drei seiner Spieler angeschaut hatte.

So., 08.06.2025, 15:00 Uhr

In den Relegationsspielen des Kreises Kleve/Geldern gab es zum Auftakt Auswärtssiege. Die SV Rheinwacht Erfgen machte in der Abstiegsrelegation der Kreisliga B mit einem 3:2 (2:0) bei Union Kervenheim einen ersten Schritt zum Klassenerhalt. Das Team hätte sich dabei eine noch bessere Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag, 15 Uhr, verschaffen können.

Doch die Gäste verspielten eine 3:0-Führung, für die Spielertrainer Henry Arighwrode (40.), Matthias Derksen (45.+1) und Nils Schaffaf (48.) gesorgt hatten. Patryk Zalewski (66.) und Louis Bottländer (72.) verkürzten für Union und sorgten dafür, dass die Hoffnung auf den Ligaverbleib noch ein wenig lebt.

Der SV Issum II hat gute Chancen, den Sprung in die Kreisliga B auf jeden Fall zu schaffen. Er gewann das erste Spiel der vorsorglichen Aufstiegsrelegation der Kreisliga C bei Germania Wemb mit 2:1 (0:1). Pawel Wilk (29.) hatte Wemb in Führung gebracht. Simon Oppenberg (52., 60.) wendete das Blatt.

Das Rückspiel findet Sonntag, 15 Uhr, statt. Der Gewinner des Duells hat den Aufstieg sicher, der Verlierer ist ebenfalls B-Ligist, wenn Alemannia Pfalzdorf in der Bezirksliga bleibt.