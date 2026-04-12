Alemannia kassiert vierte Niederlage in Serie

Die Waldalgesheimer Nils Schwarz (links) und Daniel Braun nehmen Basara-Akteur Taisai Okarmoto in die Zange. Foto: Kristina Schäfer

Mainz. Der Lucky Punch war möglich. Und eben diesen, verbunden mit einer guten Portion Glück, hätte es auch gebraucht für Alemannia Waldalgesheim, um die Serie des FC Basara Mainz zu durchbrechen. Am Ende standen eine 0:1 (0:0)-Niederlage der Gäste – und nunmehr neuneinhalb Stunden ohne Gegentor für den Verbandsliga-Dritten.

„Wir kommen aus einer negativen Phase und spielen hier bei, neben Zeiskam, einer der beiden spielstärksten Mannschaften der Liga“, sagt SVA-Cotrainer Sascha Witt. „Wir wollten kompakt stehen, im tiefen Block verteidigen, eklig sein und die eine Chance nutzen.“ Punkt eins, zwei und drei klappten. Im 5-4-1, mit zwei Sechsern gegen das spielstarke Zentrum der Mainzer Japaner, machten die Gäste die Räume eng. „Das Ziel war ein 0:0“, sagt Verteidiger Justin Padberg, „mit so limitiertem Kader musst du mauern.“

Das taten die Gäste lange sehr effektiv. Zwei, drei Schüsschen aus der Distanz musste Andrej Juric vor dem Seitenwechsel parieren. Gianni Auletta verzog bei zwei Hochkarätern (34., 49.). Und vorne? Gab es zwei verheißungsvolle Standards. Erst flog der Ball Padberg ans Knie und von da fast ins Tor (38.), dann ließen Padberg und Nebenmann Tobias Lauterbach die große Doppelchance aus (64.).

Waldalgesheimer Chancen als Weckruf für Basara

„Wir haben einfach gemacht, was wir können, und gekämpft“, sagt Lauterbach, „schade, dass vorne und hinten einmal der letzte Schritt gefehlt hat. Die meiste Zeit haben wir es gut geschafft, sie wegzuverteidigen.“ Wobei die Doppelchance ein Weckruf für die „Diamanten“ zu sein schien. Im direkten Gegenzug ließ Kiyoshi Oshima das Gebälk wackeln (64.), und bei Exaurce Papelas noch leicht abgefälschtem Distanzschuss genau in den Winkel legte Juric eine Glanzparade hin (76.).

Es brauchte einen Nationalspieler, um den SVA-Deckungsverbund samt seinem Rückhalt zwischen den Pfosten zu überwinden. Shelby Printemps, 35-jähriger Stürmer, der vor elf Jahren ein Länderspiel – samt Torerfolg – für Haiti bestritt und schon in den USA, Uruguay, Malta, Kanada, Indonesien, Gibraltar, Spanien und Griechenland sowie über 120-Mal in Ober- und Regionalliga gespielt hat, kam mehrmals im Strafraum zum Abschluss. Und wuchtete den Ball nach Kiyoshi Oshimas flacher Flanke über die Linie (87.).

Der Ausgleich war noch drin, doch Allzweckwaffe Manel Goncalves zielte mit seinem Volley genau auf Basara-Keeper Felix Pohlenz (90.+3). „Wir hatten wirklich nicht viele Spielanteile“, sah Padberg ein verdientes Resultat. Es war die vierte Niederlage am Stück, zuletzt drei Mal ohne Torerfolg. „Die Truppe ist charakterlich überragend. Es geht weiter“, blickt Witt auf das Spiel gegen die TSG Bretzenheim am kommenden Samstag voraus.

Ja, der Kader – und damit auch das Training – ist stark ausgedünnt. Doch die Alemannia wirkte motiviert, schenkte nicht ab. „Dafür spielt man Fußball, auch wenn es um nichts mehr geht“, betont Padberg. Explizit kein Vorwurf ging an Nils Schwarz aus der B-Klasse-Mannschaft, der so gut es ging die linke Abwehrseite beackerte, aber beim 0:1 nicht mehr mitkam. „Wir wollen nicht mit einer Negativserie in die neue Saison gehen, Freude und Spaß reinkriegen“, kündigt Witt an.

Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Lauterbach, M. Schwarz (90. J. Schwarz) – Grünewald, Goncalves, Ludwig (77. Houngbedji), Shamshon (90. Gelenbevi) – Mehnatgir.





