 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Alemannia holt nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2

Verbandsligist nimmt einen Punkt aus Hohenecken mit

von Jochen Werner · Heute, 19:23 Uhr · 0 Leser
In Hohenecken kämpfte sich Alemannia Waldalgesheim nach einem Rückstand zurück und holte noch ein Unentschieden.
In Hohenecken kämpfte sich Alemannia Waldalgesheim nach einem Rückstand zurück und holte noch ein Unentschieden. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

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Verbandsliga Südwest
SV Alemannia Waldalgesheim
Hohenecken
Alles wie in der Vorsaison. Wie Ende April erreichte Alemannia Waldalgesheim auch diesmal ein 2:2-Unentschieden beim TuS Hohenecken. Allerdings waren diesmal Verhältnisse und Spielverlauf andere.

Heute, 15:00 Uhr
TuS 04 Hohenecken
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SV Alemannia Waldalgesheim
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Abpfiff

Einem 0:2-Rückstand nachlaufen und ihn aufholen, das musste die Alemannia vor vier Monaten nicht. Das gelang aber diesmal und spricht dafür, dass die Mannschaft absolut intakt ist und die Moral stimmt. Unglücklicher hätte das Spiel dabei für die Grün-Weißen nicht laufen können. Mit dem ersten Torschuss der Pfälzer stand es aus deren Sicht 2:0. Enrico Wolf gelang das, was vorher SVA-Kapitän Daniel Braun per Eigentor (14.) schaffte: Er überwand den fast beschäftigungslosen Keeper Andrej Juric (71.). Abgesehen von den beiden Treffern erlebten die gut 100 Zuschauer fast einen Klassenunterschied. Die Alemannia bestimmte die Begegnung komplett, hatte schon vor dem 2:0 mehr als eine Handvoll hundertprozentiger Gelegenheiten.

„Wir waren die spiebestimmende Mannschaft, hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und haben es nur nicht geschafft, uns zu belohnen. SVA-Coach Elvir Melunovic nahm dennoch das Positive mit. Manel Goncalves per nach einer Ecke (77.) und Aiman Abdelaali (90.) nach Flanke von Jannik Drouet sorgten für wenigstens einen, allerdings hochverdienten Zähler.

Alemannia Waldalgesheim: Juric – Beißmann (70. N. Schwarz), Gänz, Braun, Goncalves, Mukanya (56. Haas) – Wingenter (66. Drouet), Iten, Grünewald – Gelenbevi (66. Abdelaali), Houngbedji