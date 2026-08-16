Alemannia holt nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2

„Wir waren die spiebestimmende Mannschaft, hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und haben es nur nicht geschafft, uns zu belohnen. SVA-Coach Elvir Melunovic nahm dennoch das Positive mit. Manel Goncalves per nach einer Ecke (77.) und Aiman Abdelaali (90.) nach Flanke von Jannik Drouet sorgten für wenigstens einen, allerdings hochverdienten Zähler.
Alemannia Waldalgesheim: Juric – Beißmann (70. N. Schwarz), Gänz, Braun, Goncalves, Mukanya (56. Haas) – Wingenter (66. Drouet), Iten, Grünewald – Gelenbevi (66. Abdelaali), Houngbedji