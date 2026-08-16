Alemannia holt nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2

In Hohenecken kämpfte sich Alemannia Waldalgesheim nach einem Rückstand zurück und holte noch ein Unentschieden. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Einem 0:2-Rückstand nachlaufen und ihn aufholen, das musste die Alemannia vor vier Monaten nicht. Das gelang aber diesmal und spricht dafür, dass die Mannschaft absolut intakt ist und die Moral stimmt. Unglücklicher hätte das Spiel dabei für die Grün-Weißen nicht laufen können. Mit dem ersten Torschuss der Pfälzer stand es aus deren Sicht 2:0. Enrico Wolf gelang das, was vorher SVA-Kapitän Daniel Braun per Eigentor (14.) schaffte: Er überwand den fast beschäftigungslosen Keeper Andrej Juric (71.). Abgesehen von den beiden Treffern erlebten die gut 100 Zuschauer fast einen Klassenunterschied. Die Alemannia bestimmte die Begegnung komplett, hatte schon vor dem 2:0 mehr als eine Handvoll hundertprozentiger Gelegenheiten.