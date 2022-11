Alemannia holt Dreier in Taufkirchen

Keine zehn Minuten waren auf die Uhr und schon führten die Gäste aus München mit 2:0. Gleich zweimal bewies Sauter sein Näschen. Erst sah Gästekeeper Reichle etwas unglücklich aus, indem er eine Bogenlampe unterschätzte und Sauter dies per Kopf gekonnt ausnutzte. Das 2:0 wiederum war sehr schön ausgespielt. Ein Diagonalball Spilker landete bei Hofer, welcher über links den hinterlaufenden Lemon mitnahm - direkt in die Box und Sauter mit seinem zweiten Kontakt zur frühen 2:0 Führung. Die überraschend abwartenden Gastgeber von Taufkirchen kamen ihrerseits durch gefährliche Standards von Schricker zu Offensivaktionen. Einen dieser klärte Hennecke hervorragend mit einer Fussabwehr und sicherte somit die 2:0 Pausenführung.

Durchgang zwei startete mit einem Paukenschlag. In Folge einer Notbremse an Sauter, musste Innenverteidiger Kafl bereits in Minute 48 zum vorzeitigen Duschen. Wer im weiteren Verlauf einen Kantersieg der Alemannen erwartete, sah sich getäuscht. Taufkirchen blieb auch zu 10 sehr präsent und hatte sogar Feldvorteile. Der FC Alemannia versäumte es mehrere Kontersituationen zielstrebig auszuspielen und den Deckel auf das Spiel zu setzen. So brachte Schricker die Seinen in der 70ten Minute mit einem traumhaften Freistoß in den Winkel, wieder zurück ins Spiel.

Weitere Offensivbemühungen der Taufkirchner stellten jedoch keine Gefahr für das Tor von Hennecke dar. Dafür standen die Mannen um Abwehrchef Spilker defensiv zu stabil.

Die endgültige Entscheidung besorgte dann erneut Sauter, der sich nach starker Vorarbeit Spilker mit einem Hattrick belohnte.





Coach Zimpfer:“ Super Spiel meiner Männer auf schwerem Geläuf. Leider mussten wir den Sieg auch mit 2 schweren Verletzungen bezahlen. Nicht zuletzt deshalb hatten wir auch ab Minute 30 einen Bruch im Spiel und Taufkirchen hatte auch zu 10 mehr vom Spiel. Diese sind jedoch ohne Standards von Schricker auch zu keiner Phase gefährlich geworden. Ihr Goalgetter Scheurer ging ihnen durchaus ab. So können wir am Ende auch von einem verdienten Sieg sprechen, da Taufkirchen vor allem zu Beginn sehr sehr passiv aufgetreten ist. Viel Glück für die weitere Saison und schnelle Genesung an Torjäger Scheurer, sowie an meine verletzten Jungs.“