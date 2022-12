Alemannia holt drei Youngsters Talentiertes Trio kommt vom Ligakonkurrenten TSV Schott zum Oberligisten Waldalgesheim

Waldalgesheim. Tim Thron, Sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim, telefoniert zweimal die Woche mit Aydin Ay, vergangene Saison noch SVA-Coach, nun Trainer des Ligakonkurrenten TSV Schott. Und auf diesem sehr kurzen Dienstweg konnte Thron jetzt die 19-jährigen Youngsters Christoph Grimm, Sky-Milton Bohne und Tawfeeq Johnson von Mainz an die Waldstraße lotsen.

Torhüter Grimm kommt von den Regionalliga-A-Junioren der Schottler, ist großgewachsen und robust, wurde wie alle anderen von Aydin Ay empfohlen: „Wir haben ihn uns im Training angeschaut, das passt“, ist Thron von den Fähigkeiten des jungen Keepers überzeugt. Von einer Hierarchie bei den Ballfängern will der Sportliche Leiter übrigens nichts wissen: „Der Konkurrenzkampf ist offen. Keiner hat in seinem Vertrag eine Stammplatzgarantie stehen.“

Sky-Milton Bohne soll in der Abwehr jene Lücke füllen, die Innenverteidiger Serdal Günes nach seinem Kreuzbandriss hinterlassen hat. Der Rechtsfuß bringt mit 1,92 Metern Größe und einem Gewicht von 86 Kilo Gardemaß mit. Bohne kam in dieser Saison bei den Mainzern nur auf drei Kurzeinsätze in der Oberliga und ein komplettes Spiel im Verbandspokal. „Er ist körperlich robust, trotzdem flink und hat ein gutes Spielverständnis“, sagt Tim Thron über den Abwehrspieler, der im Probetraining ebenfalls zu überzeugen wusste.

Tawfeeq Johnson schließlich ist als Achter im Mittelfeld vorgesehen, weil immer noch nicht absehbar ist, wann Nik Rosenbaum wieder zur Verfügung steht. Der 19-Jährige kam in dieser Spielzeit in der Oberliga bislang neunmal zum Einsatz (189 Spielminuten) und einmal im Verbandspokal. „Tawfeeq ist wendig, schnell, durchtrainiert und ballsicher“, beschreibt der Sportliche Leiter den offensiven Mittelfeldspieler.